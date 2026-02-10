Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Küçükçekmece Adliyesi’nde gerginlik! Hakime saldırmaya çalışan avukata gözaltı

Küçükçekmece Adliyesi’nde gerginlik çıktı. Asliye Hukuk Mahkemesi kaleminde çıkan tartışmada hakime saldırgan tavırlar sergileyen avukat P.S.'nin gözaltına alındığı bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Küçükçekmece Adliyesi’nde gerginlik! Hakime saldırmaya çalışan avukata gözaltı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 12:16

Küçükçekmece Adliyesi’nde P.S. isimli bir avukat, hakimin odada bulunduğu sırada dosya incelemek amacıyla bir Asliye Hukuk Mahkemesi kalemine girdi. Avukatın içeri girmesinin ardından kalem personeli avukata kimlik göstermesini istedi. İddiaya göre, avukat kimlik bilgilerini açıklamayı bilinmeyen bir nedenle reddetti. Avukat P.S., bilgi almak istediği dosyanın esası hakkında hakim ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında hakimin, bu tartışmanın hukuka uygun olmadığı uyarısı üzerine avukat, "Ne bu kibir, mahkemenin kararının istinafta bozulması zoruna mı gitti?" şeklinde bağırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine görevlilerce avukat, kalemden çıkarılmak istendi ve tartışma büyüdü. Avukat, kalemde bulunan yazı işleri müdürünün masasını yumrukladı.

Küçükçekmece Adliyesi’nde gerginlik! Hakime saldırmaya çalışan avukata gözaltı

O AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

Görevlilerin ihbarı üzerine kaleme, adliye polisleri intikal etti. Uyarılara rağmen etrafa saldırmaya devam eden avukat hakkında hakim, yazı işleri müdürü ve zabıt katibi tarafından tutanak düzenlendi. İşlemler sonrası gözaltına alınan Avukat P.S. hakkında, ‘kasten yaralamaya teşebbüs’ suçundan soruşturma başlatıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Hakimler, yargılama faaliyetini kamu adına, Anayasadan aldığı yetkiyle hukuka uygun bir şekilde, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleriyle görevlerini yürütmektedir. Bu görevi icra eden bir hakime yönelik her türlü fiziki veya sözlü saldırı; demokratik hukuk devletinin temel ilkelerine, adaletin tarafsızlığına ve toplumun huzuruna zarar vermektedir. Avukatlık mesleğinin özünde, hukukun üstünlüğünü savunmak, hakkı ve adaleti temsil etmek vardır. Avukat, yargının kurucu unsuru; adaletin ayrılmaz parçasıdır. Bu nedenle, gerçekleştirilen şiddet eyleminin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Şiddet, hiçbir şartta ve hiçbir meslek mensubu tarafından meşrulaştırılamaz. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Tunç'tan yeni anayasa açıklaması
Doğalgaz tarihe karışabilir! Faturaları düşürecek hamle: Hidrojenle ısınma dönemi resmen başladı
Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çiftinden ikinci bebek müjdesi
ETİKETLER
#Hukuk Devleti
#Avukat Gözaltı
#Adliye Tartışması
#Hakime Saldırı
#Kasten Yaralama Teşebbüsü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.