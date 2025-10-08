Kütahya'da kaygan yolda feci kaza: Karı koca can verdi

Kütahya’da etkili olan yağışlı hava faciayı da beraberinde getirdi. Kayganlaşan yolda kaza yapan bir araçtaki karı kocadan acı haber geldi.

OTOMOBİL İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI

Tavşanlı ilçesinden Emet istikametine gitmekte olan Durali Dur yönetimindeki 43 KR 173 plakalı otomobil, Sülye köyü mevkiinde aşırı sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetinden çıktı. Önce şarampole giren otomobil daha sonra istinat duvarına çarptı.

KAZADAN ACI HABER

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Dudu Dur (67) olay yerinde hayatını kaybederken şoför eşi Durali Dur (67) araçta sıkıştı.

SÜRÜCÜ DE KURTARILAMADI

Yaralı sürücü Emet Belediyesi İtfaiye kurtarma ekibinin yoğun uğraşları sonucu araçtan çıkarılmasının ardından sevk edildiği Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.