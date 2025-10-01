Menü Kapat
17°
Manisa'da kaçakçılara darbe: 55 gözaltı! En çok 2 ürün ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü eylülde yapılan operasyonlarla kaçakçılara ağır darbe vurdu. Binlerce makaron, kaçak sigara, tütün, alkol, tarihi eser, kaçak cep telefonu ve silah ele geçirilirken 55 şüpheli yakalandı, 4 kişi tutuklandı. Ele geçirilen ürünler arasında en fazla makaron ve tütün ile tütün ürünleri öne çıktı.

Manisa'da kaçakçılara darbe: 55 gözaltı! En çok 2 ürün ele geçirildi
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylül ayı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında 36 olayı ortaya çıkardı.

4 TUTUKLAMA

Operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilenlerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'da kaçakçılara darbe: 55 gözaltı! En çok 2 ürün ele geçirildi

BİNLERCE MAKARN VE TONLARCA TÜTÜN

Operasyonlarda 503 bin 740 makaron, 2 bin 338 paket kaçak sigara, 3 bin 469 puro ve 1 ton 976 kilogram tütün ele geçirildi. Ayrıca bin 866 litre kaçak alkol ve etil alkol de emniyetin eline geçti.

KAÇAK TELEFON VE TARİHİ ESERLER DE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 23 adet kaçak cep telefonu, 86 muhtelif emtia (cep telefonu aksesuarı vb.), 55 elektronik sigara, 8 sigara makinesi ve kompresör ile 8 tarihi eser bulundu. Ayrıca 76 adet çek, senet, tapu ve 74 suça ilişkin evrak, ajanda gibi materyaller de ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 4 tabanca ve av tüfeği ile 209 mermi ve av tüfeği fişeği de bulundu.

