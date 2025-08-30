Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Manisa’da katliam gibi kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kamyon ile kamyonetin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.08.2025
saat ikonu 02:10
|
GÜNCELLEME:
30.08.2025
saat ikonu 02:10

’nın ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 8 kişi de yaralandı. , İzmir-Ankara D300 Karayolu Durasıllı Işıklı Kavşakta meydana geldi.

Manisa’da katliam gibi kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Edinilen bilgiye göre, Kula’dan Salihli yönüne giden Samet Tokur (24) yönetimindeki kamyon ile Durasıllı ışıklardan karşı yöne geçiş yapan Abdülbâkî Ö. (47)yönetimindeki kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Kamyonetin hurdaya döndüğü ve can pazarının yaşandığı kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, kamyonette yolcu konumunda bulunan Z.Ç.(39), G.N.B.(22), B.D.(26), D.K.(18), B.K.(22), M.C.(23), M.K.(18), İ.K.(32) ve Yeter Beyazduman (42) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Manisa’da katliam gibi kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!



Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan yaralılardan Yeter Beyazduman doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, her 2 sürücünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan yaralılardan B.D. ve M.C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da cağ kebapçısı yangını evlere ve otele sıçradı!
ETİKETLER
#kaza
#yaralı
#ölüm
#Manisa
#kazalar
#salihli
#Ölümcül Kaza
#İzmir-ankara Karayolu
#D300 Karayolu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.