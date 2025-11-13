Menü Kapat
Meteoroloji saat vererek uyardı: 6 ilimize lapa lapa kar yağacak!

Kasım 13, 2025 16:54
1
Meteoroloji saat vererek uyardı: 6 ilimize lapa lapa kar yağacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Kasım Cuma günü saat 00.00’da başlayıp 15 Kasım Cumartesi sabah 08.00’e kadar etkili olacak yağışlı ve soğuk hava dalgasına karşı uyarıda bulundu.

2
Yağışların

Yağışların, gün içinde sıcaklıkların düşmesiyle 1200 metre üzeri rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

3
Kuvvetli

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

4
ORDU

İşte kar beklenen 6 şehir ve detaylar:

1. ORDU

Karadeniz’in yüksek kesimlerinde sıcaklıklar hızla düşecek. Perşembe gecesinden itibaren etkili olacak yağmur, cuma günü öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kara dönebilir. Özellikle Mesudiye ve Kabadüz çevreleri beyaza bürünebilir.

5
TOKAT

2. TOKAT

 Tokat’ta soğuk hava etkisini artırıyor. Reşadiye ve Niksar çevrelerinde 1200 metre üzeri rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur bekleniyor. Şehir merkezinde ise sağanak yağış etkili olacak.

6
GİRESUN

3. GİRESUN

Meteoroloji, Giresun’un iç ve yüksek kesimleri için kar uyarısı yaptı. Özellikle Dereli ve Şebinkarahisar çevresinde öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

7
SİVAS

4. SİVAS

 Soğuk hava dalgasının en çok hissedileceği illerden biri Sivas olacak. Şehir genelinde sağanak yağışların ardından yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek. Zara, Suşehri ve Kangal çevrelerinde karın tutma ihtimali yüksek.

8
Samsun

5. SAMSUN

 Samsun’da yağışlar gece saatlerinden itibaren etkili olacak. Vezirköprü ve Ladik çevresinde sıcaklıkların düşmesiyle karla karışık yağmur görülebilir. Sahil kesimlerinde ise kuvvetli sağanaklar bekleniyor.

9
KAYSERİ

6. KAYSERİ

 Kayseri’de hava sıcaklıkları hızla düşüyor. Erciyes çevresi başta olmak üzere yüksek bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Şehir merkezinde ise yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

10
METEOROLOJİ

METEOROLOJİ’DEN SON UYARI

 Meteoroloji yetkilileri, sel, su baskını, ani don ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı. Soğuk hava dalgasının ardından hafta sonu sıcaklıkların birkaç derece daha düşmesi bekleniyor.

