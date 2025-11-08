Meteoroloji uyardı! 8 il için sağanak alarmı: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C , 22°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C , 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C , 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C , 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kıyı Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C , 19°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C , 22°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C , 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C , 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C , 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C , 24°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C , 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C , 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C , 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C , 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C , 20°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C , 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C , 21°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C , 21°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C , 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C , 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C , 22°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C , 21°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C , 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C , 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri ile Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C , 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C , 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C , 22°C

Parçalı bulutlu

VAN °C , 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C , 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C , 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C , 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C , 26°C

Parçalı ve az bulutlu