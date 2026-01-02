Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Motokuryelerin trafiğe çıkması yasak mı? 4 ilde valilikler tarafından yasaklandı

Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Valilikler tarafından yapılan değerlendirmelerde buzlanma riskinin artması nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bu kararın alındığı belirtildi. Vatandaşlar tarafındna motokuryelerin trafiğe çıkması yasak mı, hangi illerde merak ediliyor. Peki İstanbul, Ankara, Bursa'da motokuryelerin trafiğe çıkması yasak mı?

02.01.2026
02.01.2026
Türkiye'de yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yaklaşık 50 şehirde okullar tatil edildi. Okulların tatil edilmesinin yanı sıra valilikler tarafından trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli önlemler de alındı. Bu tedbirlerden bir tanesi de motokuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklanması oldu. Açıklanan bilgilere göre 4 ilde valilikler motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı. Vatandaşlar tarafından İstanbul, Ankara, Bursa'da motorkuryelerin trafiğe çıkması yasak mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

MOTOKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAK MI?

2 Ocak 2026 Cuma günü açıklanan bilgilere göre Bolu, Bartın, Yalova ve Gaziantep'te motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada yapılan son meteorolojik değerlendirmeler sonucunda trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bu durumun gerekli görüldüğü bildirildi.

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre ise il genelinde 2 Ocak 2026 saat 08.00'e kadar motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Gaziantep Valiliği ise 2 Ocak 2026 Cuma günü il ısnırları içerisinde motokuryelerin 1 gün süreyle trafiğe çıkmalarını yasakladığını açıkladı.

Bartın'da ise motokuryelerin trafiğe çıkması 4 Ocak 2026 Pazar günü saat 08.00'e kadar yasaklandı.

İSTANBUL, ANKARA, BURSA MOTOKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAK MI?

İstanbul, Ankara ve Bursa'da motokuryelerin 2 Ocak 2026 Cuma günü trafiğe çıkmasının yasaklandığına dair valilikler tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde konuyla ilgili valilikler tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

