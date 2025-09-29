Muğla’da havalimanı otobüsü kaza yaptı, 5 kişi yaralandı

Kaza, Menteşe ilçesinde polis noktasına yakın bir bölgede meydana geldi. İskender Aslan yönetimindeki 48 APN 258 plakalı havalimanı otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak tek taraflı kaza yaptı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte toplam 5 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.