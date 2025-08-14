Ölüme balıklama atladı! Ailesinin feryatları yürekleri dağladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde “Göle girmek tehlikeli ve yasaktır” uyarılarına rağmen 32 yaşındaki Tolga Demir, bir restoranın balkonundan baraj gölüne atladı. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Demir’i gören çevredekiler, hemen durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen dalgıçlar, uzun süren aramaların ardından Demir’in cansız bedenine ulaştı. Cumhuriyet savcısı, adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı.

AİLENİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Haberi alır almaz olay yerine gelen Demir'in ailesi, cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu. Ailenin feryatları yürekleri dağlarken, dalgıç ekiplerinin su altındaki çalışmaları sırasında Demir'in sudan çıkarılma anları da kameralara yansıdı. Görüntülerde, Demir'in göle atladığı andan itibaren suyun dibinde cansız bedenine ulaşılması ve bulunduğu yerden çıkarılması anbean yer aldı.