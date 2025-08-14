Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ölüme balıklama atladı! Ailesinin feryatları yürekleri dağladı

Antalya Manavgat'ta ‘Göle girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarılarına rağmen baraj gölüne giren 32 yaşındaki Tolga Demir, herkesin gözü önünde boğuldu. O anlar kameralara saniye saniye yansırken gencin ölüm haberini alan ailesinin feryatları yürekleri dağladı. adamın boğulma anı saniye saniyesine güvenlik kameralarına yansıdı. Uzun süre suda çırpınan adamın cansız bedeni, dalgıçların yoğun çabaları sonucu sudan çıkarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ölüme balıklama atladı! Ailesinin feryatları yürekleri dağladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 12:19

'nın ilçesinde “Göle girmek tehlikeli ve yasaktır” uyarılarına rağmen 32 yaşındaki Tolga Demir, bir restoranın balkonundan baraj gölüne atladı. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Demir’i gören çevredekiler, hemen durumu ekiplere bildirdi.

Ölüme balıklama atladı! Ailesinin feryatları yürekleri dağladı

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen dalgıçlar, uzun süren aramaların ardından Demir’in cansız bedenine ulaştı. Cumhuriyet savcısı, adli tabip ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı.

Ölüme balıklama atladı! Ailesinin feryatları yürekleri dağladı

AİLENİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Haberi alır almaz olay yerine gelen Demir'in ailesi, cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu. Ailenin feryatları yürekleri dağlarken, dalgıç ekiplerinin su altındaki çalışmaları sırasında Demir'in sudan çıkarılma anları da kameralara yansıdı. Görüntülerde, Demir'in göle atladığı andan itibaren suyun dibinde cansız bedenine ulaşılması ve bulunduğu yerden çıkarılması anbean yer aldı.

Ölüme balıklama atladı! Ailesinin feryatları yürekleri dağladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahreden haber! Bir orman işçisi daha şehit oldu
Bursa'da dehşet anları! Ölümden kıl payı kurtuluş: TIR bomba gibi patladı
ETİKETLER
#antalya
#manavgat
#cenazeler
#Göle Girmek Yasaktır
#Su Ünitesinde Ölüm
#Güvenlik Kamerası Görüntüleri
#Aile Feryadı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.