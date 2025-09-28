Öyle bir yere girdi ki! Beyoğlu'nda tünele sıkıştı 6 saatte zor kurtarıldı

Beyoğlu'ndaki tünel girişinde bulunan dar alanda sıkışan vatandaş, itfaiye ekiplerinin 6 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Sıkıştığı yerden çıkarılan vatandaşın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

BAĞIRMASA FARK EDİLMEYECEKTİ

Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde yoldan geçen vatandaşın dar alanda bir kişinin bağırdığı yönündeki ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir kişinin iki duvarın arasında sıkışıp, yaralandığını belirleyen ekipler, çalışma başlattı.

VÜCUDUNDA ÇİZİKLER OLUŞTU

Matkap ve balyoz kullanarak, duvarı delen ekipleri, bu kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Vücudunda çizikler bulunan yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.