Oyun oynarken 250 kiloluk ağırlığın altında kaldı! 9 yaşındaki Asmin'in durumu ağır

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evin bahçesinde 250 kiloluk demir sürgülü kapı 9 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi.

KAPININ ALTINDA KALDI

Asmin Ç. isimli çocuk , saat 16.00 sıralarında Cerrah Mahallesi'ndeki evin bahçesinde oynarken kapı yerinden çıkarak çocuğun üzerine devrildi. Yaralanan çocuğun yardımına ailesi koştu. Kapının altında kalan çocuk ailesi tarafından kurtarıldı. Başından yaralanan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kafa tasında kırıklar oluşan çocuk ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.