Peş peşe zehirlenme haberleri! Lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki bir lisede öğrenim gören 9'uncu sınıf öğrencisi E.P. (15), okul dışında yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan öğrenciyi fark eden öğretmenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Okula gelen sağlık ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencinin tedavisi sürüyor.