Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması gündemde

Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak sorusu gündeme geldi. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının sona ermesinin ardından Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının ardından 1 ay boyunca oruç tutan vatandaşlar Ramazan Bayramı heyecanını yaşayacak. Ramazan Bayramı'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil uygulanacak. 2026 Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağına dair iddialar ortaya atıldı. Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2026?

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Müslümanlar 29 gün boyunca oruç ibadetlerini gerçekleştirecekler. Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü idrak edilecek. 22 Mart 2026 Pazar günü ise Ramazan Bayramı sona erecek. Ramazan Bayramı boyunca kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, hastaneler, okullar, kargolar resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ramazan Bayramı resmi tatili ise 19 Mart 2026 Perşembe günü öğleden sonra başlayacak. 20-21-22 Mart 2026 tarihlerinde ise tam gün resmi tatil olacak. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağına dair ise yetkililer tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.