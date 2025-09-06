Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Saçlarını siyahlaştırmak isterken kör oluyordu! İnternetten aldığı şampuan bakın yüzünü ne hale getirdi

Adana'da yaşayan Murat Gözde, saçlarını siyahlaştırmak için internetten şampuan aldı. Şampuanı kullandıktan bir süre sonra saçını ve yüzünü yıkayan Murat Gözde neye uğradığını şaşırdı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.09.2025
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
06.09.2025
saat ikonu 12:26

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde oturan 48 yaşındaki Murat Gözde, geçtiğimiz hafta saçlarındaki beyazlık nedeniyle çözüm aradı. Murat Gözde, berber tavsiyesi üzerine internetten aldığı saç siyahlaştırıcı şampuanı kullandı.

Saçlarını siyahlaştırmak isterken kör oluyordu! İnternetten aldığı şampuan bakın yüzünü ne hale getirdi

ŞAMPUANI SÜRDÜ REAKSİYON ALMADI

Şampuanı kullanım kılavuzundaki gibi önce dirseğine sürdüğünü ileri süren Gözde, 48 saat sonra herhangi bir reaksiyon etki olmaması üzerine saçını ve yüzünü yıkadı.

Ürünü kullandıktan kısa süre sonra Gözde'nin yüzünde alerjik reaksiyon oluştu. Gözü şişip, kafasında yaralar çıkan ve enfekte olan Gözde, sağlık ocağına gitti. Doktor tavsiyesi üzerine Murat Gözde, yatıştırıcı kremler kullanmaya başladı.

Saçlarını siyahlaştırmak isterken kör oluyordu! İnternetten aldığı şampuan bakın yüzünü ne hale getirdi

"GÖZLERİMİ KAYBEDECEĞİM DİYE ÇOK KORKTUM"

3 gün geçmesine rağmen yüzündeki şişlik ve yaralar geçmeyen Murat Gözde, karakola gidip firma hakkında da şikayetçi oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te estetik faciası! Güle oynaya girdiği ameliyattan cenazesi çıktı

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlatan Murat Gözde, "Berberin tavsiyesi üzerine bu ürünü aldım. Önce dirseğime sürdüm 48 saat sonra komple saçıma uyguladım. Sonra yüzüm, gözüm şişti. Kafamda yaralar çıktı. Durumum çok kötü. Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım" dedi.

Saçlarındaki beyazlarında siyahlaşmadığını belirten Gözde, "İnternetten şampuanı 301 liraya aldım. Bu tarz ürünler çok kolay ulaşılmamalı, satışına bir düzenleme getirilmeli" diye konuştu.

