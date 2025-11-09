Sakarya'daki Patpat faciasında yeni gelişme Eslem'in ölümünden sonra babası tutuklandı

Feci kaza, dün Dokurcun Dedeler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Babasına ait patpatla seyir halindeki A.T. (12) idaresindeki araç, 2 yaşındaki Eslem Ayaz ve 6 yaşındaki ablası N.A.'ya çarpmış, minik Eslem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralı olan abla N.A.'nın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesi devam ediyor. Hayatını kaybeden Eslem Ayaz ise, dün Akyazı Dedeler Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ÇOCUK SEVGİ EVİNDE, BABASI CEZAEVİNDE

Olayın ardından patpatı kullanan 12 yaşındaki sürücü A.T.’nin gözaltına alınan babası Ş.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ferizli Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Kazayı gerçekleştiren 12 yaşındaki çocuğun ise sevgi evinde tutulduğu öğrenildi. Çocuk hakkında suçu anlayıp anlamadığına dair rapor alınacak ve raporun ardından savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.