Yaşam
Avatar
Editor
 Ali Osman Polat

Samsun’da balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi

Av yasağı sona erdi, Canik’te horonlu, havai fişekli törenle balıkçılar denize açıldı, Karadeniz ‘ova’ bereketiyle sezona start verdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 00:08
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 00:08

Türkiye genelinde denizlerdeki av yasağı 1 Eylül itibarıyla kalktı, Samsunlu balıkçılar da “Vira Bismillah” diyerek ağlarını denize attı. Canik ilçesindeki balıkçı barınağında düzenlenen törende, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi horonla coşturdu, havai fişekler gökyüzünü renklendirdi. Protokol ve balıkçılar, bereketli bir sezon için dua etti.

BALIKÇILARDAN UMUTLU MESAJLAR

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, “Bu sene deniz iyi görünüyor. Umutluyuz. Devlete ve millete hayırlı olsun” dedi. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, “Balıkçı filomuz oldukça güçlü. 633 balıkçı gemimiz var, 185’i trol ve gırgır tekneleriyle avcılık yapıyor” diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Erdal Üstündağ ise, “2024’te 933 bin ton su ürünleri üretimi yapıldı, 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. Sektör, 250 bin kişiye istihdam sağlıyor” bilgisini paylaştı. AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, “Bafra, Çarşamba, Vezirköprü ovalarına ovasını da eklemeliyiz. Bereketiyle her türlü deniz ürününü sunuyor” diyerek Karadeniz’e övgü düzdü.

BEREKETLİ SEZON DİLEĞİ

Törene Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk ve diğer protokol üyeleri katıldı. Balıkçılar, yeni sezondan umutlu ayrılırken, vatandaşlar Karadeniz’in bereketine olan inancını tazeledi.

