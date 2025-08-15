Menü Kapat
29°
Yaşam
Avatar
Editor
 İrem Şenel

Samsun'da kahreden olay! Baba öldü, kızı tedavi altında

Samsun’da serinlemek için kızıyla birlikte denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 44 yaşındaki baba, hastanedeki iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kızının tedavisi devam ediyor.

Samsun'da kahreden olay! Baba öldü, kızı tedavi altında
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.08.2025
16:48
|
GÜNCELLEME:
15.08.2025
16:58

'un ilçesi Mahallesi Karavanpark sahilinde meydana gelen olayda; Serinlemek için denize giren 44 yaşındaki Yılmaz Kurt , 6 yaşındaki kızı Melike Kurt ve 8 yaşındaki Gülden Zehra Araz ile birlikte denizde akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Samsun'da kahreden olay! Baba öldü, kızı tedavi altında

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Uzun zaman sudan çıkmayan üç kişiden haber alınamayınca çevredekilerin ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, cankurtaranlar ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Samsun'da kahreden olay! Baba öldü, kızı tedavi altında

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekipler iki çocuğu denizden çıkartırken Yılmaz Kurt arama çalışmaları sonucunda bulunarak hastaneye sevk edildi. Denizden çıkarılan iki çocuk sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'da kahreden olay! Baba öldü, kızı tedavi altında

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yılmaz Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurt’un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

