Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sokak köpeklerini besledin diye dayak yediler! Veteriner ve ailesine dehşeti yaşattılar

Adana’nın Pozantı ilçesinde yayla evinin önünde sokak köpeklerini besleyen veteriner ve ailesi, komşuları tarafından darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 14:10

Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi’nde cumartesi günü yaşanan olayda; veterinerlik yapan 32 yaşındaki Melek Nida Urazan, geçtiğimiz hafta ailesinin yanına yaylaya gitti. Urazan, burada belediye tarafından kısırlaştırılıp küpe takılan sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Ancak bu durumdan rahatsız olan komşuları avukat Y.K. ve eşi F.K., aileyi uyardı.

Sokak köpeklerini besledin diye dayak yediler! Veteriner ve ailesine dehşeti yaşattılar

KÖPEK BESLEDİ, DAYAK YEDİ

Uyarılara aldırış etmeyen Urazan, hayvanları beslemeyi sürdürdü. Geçtiğimiz cumartesi günü ise evlerinin suyunun vanasının kapatılması üzerine Urazan’ın kardeşi, iki evin ortak alanına giderek vanayı açtı. Bunun üzerine Y.K. ve eşi F.K., Onur İbrahim Atay’a (27) saldırdı.

Sokak köpeklerini besledin diye dayak yediler! Veteriner ve ailesine dehşeti yaşattılar

YAŞLI KADINU YERDE SÜRÜKLEDİLER

Veteriner Melek Nida Urazan ve annesi 72 yaşındaki Mürşide Atay, Onur İbrahim’i kurtarmaya çalışınca onlar da darbedildi. Bu sırada Mürşide Atay yerde sürüklendi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayda anne Atay’ın kaburgaları kırılırken, Melek Nida ve kardeşi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sokak köpeklerini besledin diye dayak yediler! Veteriner ve ailesine dehşeti yaşattılar

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Pozantı Devlet Hastanesi’nden raporu alan veteriner ve ailesi Y.K. ile eşi F.K.’dan şikayetçi oldu. Yaşadıklarını anlatan veteriner Melek Nida Urazan, "Biz burada belediyenin kısırlaştırdığı köpekleri beslerken bu şahıslar sürekli bize tehditler savurdular. Son olarak evimizin suyunu kestiler ve vanayı açmaya gittiğimizde bize saldırdılar. Annem yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kaburgalarında kırıklar oluştu. Bu şahıslardan şikayetçiyiz, umarım hak ettikleri cezayı alırlar. Bu adam avukat olmasına sığınıyor, ‘Bana bir şey olmaz’ diyor. Ancak görüntüler ortada, darp raporu da aldık. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Damadı vinçle sallandırdılar! Bursa'da şaşkına çeviren düğün
Şırnak'ta askeri birlikte dehşet! Uzman çavuşu öldürdü, sonra kendini vurdu
ETİKETLER
#darp
#savcılık
#yaralanma
#Vahşet
#Köpek Beslemek
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.