Sokak köpeklerini besledin diye dayak yediler! Veteriner ve ailesine dehşeti yaşattılar

Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi’nde cumartesi günü yaşanan olayda; veterinerlik yapan 32 yaşındaki Melek Nida Urazan, geçtiğimiz hafta ailesinin yanına yaylaya gitti. Urazan, burada belediye tarafından kısırlaştırılıp küpe takılan sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Ancak bu durumdan rahatsız olan komşuları avukat Y.K. ve eşi F.K., aileyi uyardı.

KÖPEK BESLEDİ, DAYAK YEDİ

Uyarılara aldırış etmeyen Urazan, hayvanları beslemeyi sürdürdü. Geçtiğimiz cumartesi günü ise evlerinin suyunun vanasının kapatılması üzerine Urazan’ın kardeşi, iki evin ortak alanına giderek vanayı açtı. Bunun üzerine Y.K. ve eşi F.K., Onur İbrahim Atay’a (27) saldırdı.

YAŞLI KADINU YERDE SÜRÜKLEDİLER

Veteriner Melek Nida Urazan ve annesi 72 yaşındaki Mürşide Atay, Onur İbrahim’i kurtarmaya çalışınca onlar da darbedildi. Bu sırada Mürşide Atay yerde sürüklendi. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayda anne Atay’ın kaburgaları kırılırken, Melek Nida ve kardeşi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Pozantı Devlet Hastanesi’nden darp raporu alan veteriner ve ailesi Y.K. ile eşi F.K.’dan şikayetçi oldu. Yaşadıklarını anlatan veteriner Melek Nida Urazan, "Biz burada belediyenin kısırlaştırdığı köpekleri beslerken bu şahıslar sürekli bize tehditler savurdular. Son olarak evimizin suyunu kestiler ve vanayı açmaya gittiğimizde bize saldırdılar. Annem yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kaburgalarında kırıklar oluştu. Bu şahıslardan şikayetçiyiz, umarım hak ettikleri cezayı alırlar. Bu adam avukat olmasına sığınıyor, ‘Bana bir şey olmaz’ diyor. Ancak görüntüler ortada, darp raporu da aldık. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.