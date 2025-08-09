Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Sokaklar boşaldı denize giren çıkamadı! Su sıcaklığını gören şaşırdı

Antalya'da termometreler adeta çıldırdı. Kavurucu sıcaktan bunalanlar serinlemek için denize girse de su sıcaklığını görünce şaştı kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sokaklar boşaldı denize giren çıkamadı! Su sıcaklığını gören şaşırdı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 17:53
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 18:36

'da yazın kavurucu sıcaklar dönemi başladı. Termometrelerin ibresi giderek yükseldi. Sokaklar adeta boş kaldı denize girenler çıkmak istemedi. Ancak bile ferahlatmaya fayda etmedi.

Sokaklar boşaldı denize giren çıkamadı! Su sıcaklığını gören şaşırdı

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 32 DERECE OLDU

Deniz suyu sıcaklığının ise 32 dereceye kadar çıkıp artış gösterdiği kentte, yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü sahili adeta doldurdu. Sıcaktan dolayı çoğu tatilci, sudan uzun süre çıkamayıp Akdeniz’in sularında kulaç atarak serinledi.

Sokaklar boşaldı denize giren çıkamadı! Su sıcaklığını gören şaşırdı

"YOLDA BAYILACAK GİBİ OLDUM"

Sahile ailesiyle birlikte Döşemealtı ilçesinden gelen 13 yaşındaki Muzaffer Emre Şahin, "Deniz buz gibi. Dışarıdaki taşlar sıcak olduğundan denizde kalasım geliyor. Yolda bayılacak gibi oldum. Oturdum bir ağacın altına, sonra gelip suya atlayınca rahatladım" dedi.

"ANTALYA’YI SEVİYORUZ"

Ankara’dan için gelen Deniz Özkan da "Bana nem bana yaradığı için ben rahatım. Çocuklar biraz rahatsız oluyor. İster istemez biraz rahatsızlık oluyor ama ben o kadar yadırgamıyorum. Çünkü benim vücudum nemi seviyor. O yüzden bir daralma, sıkıntı yaşamıyorum. Çocuklar eğleniyor, Antalya’ya sürekli geldiğimiz için seviyoruz burayı" ifadelerini kullandı.
Sahilde güneşin keyfini çıkaran Asyanur Özkan ise, "Antalya gayet güzel ama çok nemli. O yüzden kötü oluyor ama deniz çok güzel" dedi.
Kentte yaşayan Arya Durugiller de, "Ben zaten burada yaşıyorum, çok nemli ama ben buranın havasına alışkınım" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antalya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
ETİKETLER
#türkiye
#antalya
#deniz suyu sıcaklığı
#tatil
#Yaz Sıcaklar
#Sahiller
#Güney Türkiye
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.