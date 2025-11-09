Uludağ'da kaybolan 4 çocuk 5 saat sonra bulundu

Olay, Uludağ'ın Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında gezmek amacıyla ormanlık alana giden 4 çocuktan bir süre haber alamayan yakınları durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri, kayıp çocukların bulunması için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

TELEFON SİNYALİYLE YERLERİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren yoğun çalışması, çocukların telefonlarından alınan sinyaller sayesinde sonuç verdi. Gece saat 22.00 sıralarında bulunan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 çocuk, daha sonra ailelerine teslim edildi.