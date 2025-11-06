Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 5 kişi gözaltına alındı

Çorum ve Laçin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti olaylarının önlenmesi, suça konu malzemelerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara yapıldı. Çorum İl Jandarma Komutanlığınca son bir haftadır “Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine” karşı yürütülen operasyonlarda; 736 bin 217 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 KİŞİ YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 5 şüpheli yakalandı. Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.