Uyuyan kocasının üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü

Üsküdar Ünalan Mahallesi’nde meydana gelen olay kan dondurdu. 44 yaşındaki Zeynep G. ile eşi 53 yaşındaki Sinan G. arasında çıkan tartışma dehşetle bitti. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından uyuyan Sinan G. karısı tarafından korkunç şekilde katledildi. Yediği dayaklara, uğradığı cinsel istismarlara daha fazla dayanamadığını söyleyen kadın, 3 litre yağ kızdırarak uyuyan eşinin üzerine döktü.

13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Sinan G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 13 gün boyunca tedavi gören Sinan G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen 28 Ekim günü hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri Zeynep G.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde eşinin uzun süredir alkol aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını belirten kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"CİNSEL İSTİSMARDA BULUNURDU VE OLAYLAR KIZIMIN YANINDA OLURDU"

Zeynep G. mahkemede verdiği savunmasında, "25 yıllık evliyim. Eşim alkol bağımlısı. Evlendiğimiz günden itibaren eşimden şiddet gördüm. 2 kere boşanma davası açtım fakat kendisi müsaade etmedi. Ailemin evine döndüm ama çocuklarım için geri dönmek zorunda kaldım. Beni sürekli çocuklarımı almakla ve ailemi öldürmekle tehdit ediyordu. Olay gecesi bana cinsel istismarda bulundu. Her gün alkol alır. Sürekli bana karşı cinsel istismarda bulunurdu ve olaylar kızımın yanında olurdu. Ben artık bunlardan bıktım. Kızım bu olayları rehberlik hocasına da anlatmış. Olay gecesi yağı aldım. Kızımı yatağa yatırdım. Onun uyumasını bekledim. Yağı kaynattım eşimin üzerine döktüm" ifadelerini kullandı.