Vali Aksoy'dan şehit polis memuru için taziye mesajı

Manisa'da trafik polis aracının tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Polis Memuru Ali Barut şehit oldu. Polis Memuru Hatice Önal ise ağır yaralanırken, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy bir taziye mesajı yayımladı. Vali Aksoy'un mesajında, "Manisa Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevliyken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Polis Memuru Ali Barut'a Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadeleri yer aldı.