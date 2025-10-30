Vandallar iş başında! Parkları hedef aldılar: Birçok bank yakıldı

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü; ilçede son zamanlarda parklardaki bank ve oturma alanlarının hor kullanıldığı ve ateşe verildiğini bildirdi. Vatandaşlara bu konuda sahiplenme ve belediyeyi bilgilendirmesi çağrısı yapıldı.

"VAKALAR SON ZAMANLARDA ARTTI"

Çınar Parkı içinde bulunan oturma alanlarında gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından çöplerin atıldığı ve bankların ateşe verildiği belirtilen açıklamada, bu yönlü vakaların son zamanlarda arttığı, vatandaşların, yeşil alanları güvenli ve sorunsuzca kullanmaları için büyük bir emek verildiği kaydedildi.