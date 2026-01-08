Vapur seferleri iptal mi 8 Ocak? Yağışlı hava sonrası son durum

Kategoriler
İstanbul
Bugün kapalı havaya uyanan İstanbullular vapur seferlerinin iptal olup olmadığını araştırdı. 8 Ocak Perşembe günü tüm seferler iptal edildi.
Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre tüm vapur seferleri iptal oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün vapur seferleri iptal edildi. Erken saatlerden itibaren etkili olan kapalı havanın ardından vapur seferleri de iptal edildi.
Şehir Hatları tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:
"Değerli yolcularımız,
Tüm seferlerimiz elverişsiz hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
Bilgilerinize sunarız."