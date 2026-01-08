Vapur seferleri iptal mi 8 Ocak? Yağışlı hava sonrası son durum

Bugün kapalı havaya uyanan İstanbullular vapur seferlerinin iptal olup olmadığını araştırdı. 8 Ocak Perşembe günü tüm seferler iptal edildi.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ 8 OCAK?

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre tüm vapur seferleri iptal oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün vapur seferleri iptal edildi. Erken saatlerden itibaren etkili olan kapalı havanın ardından vapur seferleri de iptal edildi.

ÜSKÜDAR BEŞİKTAŞ VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Değerli yolcularımız,

Tüm seferlerimiz elverişsiz hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bilgilerinize sunarız."