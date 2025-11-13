Yaşlı yaşındaki adamın katili 15 yaşındaki çocuk çıktı! “Anneme sarkıntılık ediyordu”

Zonguldak’ta yaşayan Burhanettin Şen’den haber alamayan yakınları eve gittiklerinde 75 yaşındaki adamı evde kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın göğüs bölgesinde bıçak darbeleri olduğu tespit etti.

Emniyet güçleri tarafından cinayet şüphesiyle başlatılan çalışmada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelendi. Yapılan araştırmalarda 15 yaşındaki A.P. ekipler tarafından yakalandı.

"ANNEME SARKINTILIK EDİYORDU"

İfadesinde annesinin telefonunda Burhanettin Şen'den gelen mesajları görünce sinirlendiğini söyleyen A.P., "Anneme sarkıntılık yapıyordu. Mesajları gördüm" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen A.P., çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.