TGRT Haber
20°
Yaşam

Editor
 Nalan Güler Güven

Yediemin parkı hurdalığa döndü! Ne buldularsa parçaladılar

Şanlıurfa'da bulunan yediemin parkının işletmecisi 3 yıl önce parkı olduğu gibi bırakarak terk etti. Bu süreç içerisinde terkedildiğini fark eden hırsızlar yediemin parkına dadandı. Parkta kalan bütün araçlar yağmalandı. Arazi sahibi ise 3 yıldır kira alamadığını belirterek parkın son haline tepki gösterdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.10.2025
10:50
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
11:34

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yer alan yedimin parkı iddiaya göre işletmecisi tarafından 3 yıl önce terk edildi. Sahipsiz kalan parka hırsızlar dadandı. Bu süreç içeresinde parkta bulunan bütün araçların parçaları sökülerek yağmalandı. Bir motosikletin ise sadece iskeleti kaldığı görüldü.

Yediemin parkı hurdalığa döndü! Ne buldularsa parçaladılar

ARAZİ SAHİBİ 3 YILDIR KİRA ALAMIYOR

Yedieminin parkının üzerine kurulduğu arazinin sahibi olan Fuat Yıldız, 3 yıldır kirasını alamadığını iddia etti. Ya kirasının verilmesini ya da arazinin boşaltılmasını isteyen Yıldız, herkesin gözü önünde bir milli servetin yok olduğunu belirtti.

Yediemin parkı hurdalığa döndü! Ne buldularsa parçaladılar

GELEN GİDEN YAĞMALIYOR

Yaklaşık 3 yıldır kira alamadıklarını söyleyen arazi sahibi Fuat Yıldız, "Kendilerine gelin yerimizi boşaltın dedik. Biz 3 senedir buradan kira alamıyoruz. Siz bunları burada bekletiyorsunuz ama gelin boşaltın. Bize herhangi bir dönüş yapılmadı. Gelen giden bir parça alıyor. Uyuşturucu kullanan gidip bir motor çalıyor. Motosiklete bakın, iskeletleri var mı? Her şeyini söktüler. Adam gelip motosikletini istese bu arabalar hazineye aittir ama herhangi bir parça kalmamış" dedi.

Yediemin parkı hurdalığa döndü! Ne buldularsa parçaladılar

"BEN BOŞALTSAM SEN ÇALDIN DİYECEKLER"

Her gelen kişinin araçları talan ettiğini iddia eden Fuat Yıldız, "Biz dilekçe verdik, ya boşaltın, ya kiramızı verin ya da burası milli servettir, gelip buraya sahip çıkın dedik ama kimse herhangi bir işlem yapmadı. Kimse gelip bu haliniz nedir demedi. Burada hiç yoksa 600-700 motosiklet vardı. Antakyalı gelip burayı devraldı. Sabahına bütün motorları çalıp götürdü. Burada da birkaç yabancı marka araba vardı, milli emlak gelip buradan götürdü. Suruç Belediyesine söyledik, sağ olsun gelip buraları biraz düzene koydu. Biz kaymakamlığa dilekçe verdik, 2 senedir, 3 senedir kiramızı alamıyoruz, burayı boşaltın diyoruz ama boşaltmıyorlar. Şimdi ben burayı toplasam sen çaldın diye beni yakalayacaklar. Kardeşim savcılığa da iki defa dilekçe verdi. Hataylı burayı alır almaz sabahına hepsini alıp ortadan kayboldu. Daha sonra birkaç tane yabancı uyruklu kişi buraya geldi, bizi görevlendirmişler ayağı yaptılar ve her şeyi talan edip sattılar. Bizim talebimiz bir an önce burayı boşaltsınlar. Biz mağduruz, kiramızı da vermiyorlar. Hiç olmazsa boşaltsınlar. Yazık, burası şehrin göbeği, kendime otopark olarak kullanırım. Bir gelirim olur" diye konuştu.

TGRT Haber
