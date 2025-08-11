Yer: Alanya Kalesi! Üniversiteli 3 genç fotoğraf çekmek isterken mahsur kaldı!

Antalya’ya gelen ve doğa fotoğrafı çekmek için Alanya Kalesi'ne giden üç üniversite öğrencisi mahsur kaldı. Gün batımında doğa fotoğrafları çekmek amacıyla kale çevresindeki patika yollardan birine giren gençler havanın kararmasıyla birlikte yönlerini kaybetti.

YÖNLERİNİ KAYBEDNCE YARDIM İSTEDİLER

Gençler, cep telefonlarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve AKUT Alanya ekipleri sevk edildi.

3 GENÇ KURTARILDI

Yapılan aramalar sonucunda gençlerin konumu tespit edilerek güvenli şekilde bulundukları noktadan indirildi.