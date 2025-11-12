Menü Kapat
14°
SON DAKİKA!
Yaşam
Editor
 Şenay Yurtalan

Yorgun mermi 6 yıl sonra çıkarıldı! Omza giren mermi koltuk altından çıktı

Konya’da yaşayan okul müdürü Celal Şenyiğit’in koluna 6 yıl önce yorgun mermi saplandı. Ancak merminin bulunduğu yer riskli bölge olduğu için çıkarılamadı. Aradan geçen 6 yılın ardından okul müdürünün omzundaki mermi kendiliğinden yer değiştirince operasyon imkanı doğdu.

Yorgun mermi 6 yıl sonra çıkarıldı! Omza giren mermi koltuk altından çıktı
Konya’da Celal Şenyiğit altı yıl önce çay ocağında otururken omzuna yorgun mermi isabet etti. Ancak yapılan muayenelerde merminin yeri nedeniyle hareket kaybı riski taşıdığı tespit edilince herhangi bir yapılmadı.

Yorgun mermi 6 yıl sonra çıkarıldı! Omza giren mermi koltuk altından çıktı

6 yıl boyunca omzundaki mermi ile yaşayan Şenyiğit, ağrı ve sertlik şikayetiyle Akşehir Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan muayenelerde koltuk altındaki kitlenin, omzuna saplanan yorgun mermi olduğu tespit edildi. Mermi, gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı. Şenyiğit, olayla ilgili şikayetçi olduğunu, çıkarılan merminin incelemeye gönderildiğini söyledi.

