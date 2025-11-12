Yorgun mermi 6 yıl sonra çıkarıldı! Omza giren mermi koltuk altından çıktı

Konya’da okul müdürü Celal Şenyiğit altı yıl önce çay ocağında otururken omzuna yorgun mermi isabet etti. Ancak yapılan muayenelerde merminin yeri nedeniyle hareket kaybı riski taşıdığı tespit edilince herhangi bir operasyon yapılmadı.

6 yıl boyunca omzundaki mermi ile yaşayan Şenyiğit, ağrı ve sertlik şikayetiyle Akşehir Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan muayenelerde koltuk altındaki kitlenin, omzuna saplanan yorgun mermi olduğu tespit edildi. Mermi, gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı. Şenyiğit, olayla ilgili şikayetçi olduğunu, çıkarılan merminin incelemeye gönderildiğini söyledi.