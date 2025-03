Yozgat’ta bu köyde 5 yıldır tek iftar sofrası kuruluyor!

Yozgat merkeze bağlı Topaç köyünde vatandaşlar, 5 yıldır Ramazan ayında oruçlarını köy camisinin toplu iftar yemeğiyle açıyor. 70 haneli bu köyde, her gün hayırseverlerin katkısıyla hazırlanan yemekler, ezanla birlikte yeniyor. İftarın ardından dualar ediliyor ve teravih namazı kılınıyor. Köylüler, bu birliktelik sayesinde Ramazan'ın manevi atmosferini doyasıya yaşıyor.

Teravih namazı sonrası vatandaşlar evlerine dönüyorlar. Her gün iftar sofrasında bir araya gelen köylüler, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneğini sergiliyor. Köy sakinlerinden Hacer Can, her yıl Ramazan ayında köylerinde iftar yemeği verildiğini belirterek, "5 yıldır yemek veriyoruz. Kimse evinde yemek yemiyor. Birbirimizle kaynaşıyoruz. Namazımızı kılıyor, çayımızı içiyor ve evlerimize dağılıyoruz. Böylece çocuklarımız da eski Ramazan’ı yaşamış oluyor" dedi.

TOPLU İFTAR YAPILIYOR

Çocuklarıyla iftara geldiğini söyleyen Sibel Açıkgöz, "Köylü olarak iftar yemeği yapıyoruz. Çocuklarımızla buraya geliyoruz. Tek sofra kuruluyor. Hep beraber burada oturuyoruz, kaynaşıyoruz. Yemeğimizi yiyoruz, iftarımızı yaptıktan sonra herkes evlerine dağılıyor" diye konuştu.

Köy sakinlerinden Yaşar Can, bu geleneği devam ettireceklerini söyleyerek, "5 yıldır bu geleneğimiz devam ediyor. Geçmişten kalan bir gelenek ama biz bunu devam ettirmek istedik. Umarım uzun yıllar daha devam eder. Bu köyde sadece tek bir iftar sofrası kuruluyor. Gelmek isteyen bütün herkes gelebilir, iftarını yapabilir. Umarım uzun yıllar böyle devam eder" dedi.

5 YILDIR SÜRÜYOR

Topaç köyü muhtarı İsmail Can, 5 yıldır köylerinde iftar yemeği geleneğini sürdürdüklerini ve köy dışında yaşayan köylülerin de iftara katıldığını anlatarak, "5 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. Toplu iftar yemeği veriyoruz. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz, devam ettirmeye uğraşıyoruz. Vatandaşlar paralarını veriyor, biz de şahıs olarak yemeklerini veriyoruz. Biz de önder oluyor ve aşçımıza yemekleri yaptırıyoruz. 5 yıldır iftar soframız tek sofra olarak yapılıyor" ifadelerini kullandı.