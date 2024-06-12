Sıcak havalarda tadını unutamayacaksınız: İşte lezzetli 10 soğuk kahve

12 Haziran 2024 11:55 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 11:56

Yaz aylarında aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar kış aylarına göre bolca sıvı tüketiyor. Özellikle sıvı besinlere alternatif lezzetler de keşfediliyor. Onlardan biri de soğuk kahveler… Sıcak havalarda sıcak kahvelerin yerini alan soğuk kahveler şekerli, şekersiz, sütlü, sütsüz birçok farklı damak tadına göre hazırlanabiliyor.

Herkesin kendine göre yapabileceği kahve listesi beğeni topladı. Bu tariflerin evde kolayca hazırlanabileceği söyleniyor. İşte sıcak havalarda sizi serinletecek 10 tarif:

AFFOGATO

2 top vanilyalı dondurma

2 yemek kaşığı ince çekilmiş kahve

Yapılışı: Öncelikle ince çekilmiş kahveyi, espresso makinesine atın. Makinenin verdiği talimata göre belirli bir miktar içerisine su ekleyin. Ardından bardakları makinenin altına koyun ve demlenmesi için bekleyin. Kahve demlendikçe bardağın içerisine damlayacaktır. Demlenen kahvenin içerisine 1 top vanilyalı dondurma ekleyin. Üzerine az miktarda espresso ilave edebilirsiniz.

COLD BREW

120 gr kahve (uygun kalınlıkta çekilmiş)

1 litre soğuk su

Servis için

1 su bardağı süt

4 adet küçük buz

Yapılışı: Taze çekilmiş kahve çekirdeklerini bir şişeye veya sürahiye aktarın. Kahve çekirdeklerinin üzerine soğuk içme suyu ekleyin ve güzelce karıştırın. Kahve çekirdeklerinin suyu çekmesi için yaklaşık 12 saat bu şekilde bekletin. 12 saat sonunda beklettiğiniz kahveyi tel süzgeçle cam kaba süzün. Kahveyi saklayacağınız sürahinin ağız kısmına filtre kağıdı yerleştirin. Pütür pütür olmaması için kahve karışımını bir kere daha süzün. Bardakların içerisine buz küplerini doldurun ve üzerine kahveyi ekleyin. İsteğe göre soğuk süt ilave ederek servis edin.

FRAPPE

2 kaşık granül kahve

1 çay kaşığı şeker

3 kaşık içme suyu

Süt (fincanınız kadar)

3 adet buz

Yapılışı: Bir mikser yardımı ile karıştırma kabı içerisine su şeker ve kahve koyulur ve iyice çırpılır. Bardağa alınız ve buzlar da bardağa eklenir. Son aşama olarak soğuk olan süt buzlu karışımın üzerine alınır.

DALGONA KAHVESİ

2 yemek kaşığı granül kahve

2 yemek kaşığı sıcak su

2 yemek kaşığı toz şeker

200 mililitre soğuk süt

Yapılışı: İlk olarak bir kasenin içerisine sıcak su, granül kahve ve toz şekeri alın. Bir çırpıcı yardımıyla malzemeleri çırpın. İlk aşamada malzemelerin rengi koyu renkte olacaktır. 5-6 dakikalık çırpma işleminin ardından, kahvenin renginin açıldığını görebilirsiniz. Karışımı katı bir kıvama gelinceye kadar yaklaşık 15-16 dakika boyunca çırpın. Bir bardağın içerisine buz ve sütü dökün. Hazırladığınız kahve kremasını sütün üzerine ekleyin.

SOĞUK KAHVE

2 yemek kaşığı instant kahve

1 su bardağı soğuk süt

2 adet esmer şeker

Yarım çay bardağı soğuk su

2-3 adet buz küpü

Servis için (İsteğe göre)

Çikolata rendesi

Çilek

Kakao

Yapılışı: İlk olarak blender haznesine su, toz şeker ve instant kahveyi alarak karıştırın. Kahveli karışım tamamen eriyinceye kadar blenderı çalıştırın. Ardından blenderın içerisine soğuk sütü de ekleyerek köpükleninceye kadar karıştırın. Son olarak buz parçalarını da blendera aktarın ve buzlar parçalanıncaya kadar blenderı çalıştırın. Hazırladığınız karışımı büyük bir bardağa dökün. Üzerine çikolata rendesi, kakao ve meyve dilimleri ekleyerek servis edebilirsiniz.

KARAMEL FRAPPUCCİNO

1 yemek kaşığı granül kahve

2 yemek kaşığı su

200 ml süt

4 yemek kaşığı karamel sos

7 adet buz

Çırpılmış krema, süsleme için

1 yemek kaşığı karamel sos, süsleme için

Yapılışı: Servis için kullanacağınız bardağın dışına 1 yemek kaşığı karamel ile süsleme yapın. Granül kahveyi su içerisinde eritin. Buz da kırabilen bir blender içerisine süt, kahve, buz ve karameli ekleyerek blenderdan geçirin. Kahveyi hazırladığınız bardağa dökerek servis edin. Çırpılmış krema ve karamel dökerek sunuma hazırlayın.

KAHVELİ MİLKSHAKE

4 küp buz

400 mililitre soğuk süt

2 top vanilyalı dondurma

2 top çikolatalı dondurma

1 yemek kaşığı granül kahve (Kahve tadının daha sert olmasını istiyorsanız miktarı artırabilirsiniz)

2 tatlı kaşığı pudra şekeri (toz şeker de kullanabilirsiniz)

Hindistan cevizi

Yapılışı: 2 tatlı kaşığı pudra şekeri, granül kahve, 200 mililitre süt, 2 top vanilyalı dondurma ve 4 küp buzu blender'dan geçirin. Karıştırma işleminin ardından kalan 200 mililitre süt ve 2 top çikolatalı dondurmayı da ilave edip yaklaşık 30 saniye daha karıştırma işlemine devam edin. 30 saniyenin sonunda elde etmiş olduğunuz milkshake karışımını büyük bardaklara doldurun. Üstlerini rendelenmiş bitter çikolata ve Hindistan cevizi ile süsleyin. İsteğe bağlı olarak birer top dondurma da koyabilirsiniz. Dilerseniz süslemek için, krem şanti, karamel sos ve kahve parçaları da kullanabilirsiniz.

SOĞUK KARAMEL LATTE

½ moka potta demlenmiş sert kahve veya 2 tatlı kaşığı ½ suya eklenmiş instant kahve

1 ölçü süt, 4 çay kaşığı karamel, Buz

Yapılışı: Moka potta kahve demlenir veya instant kahve çözdürülür. Karamel kahveye eklenir, karıştırılır. Süt eklenir ve buzlar koyulur.

KARAMEL MACCHİATO

200 ml soğuk süt

1 yemek kaşığı vanilya şurubu

1 yemek kaşığı karamel sos

2 su bardağı buz

60 ml espresso (2 shot)

Yapılışı: Vanilya şurubu ve sütü bir kaba alarak karıştırın. Servis için kullanacağınız bardağın kenarlarına karamel dökün, içerisine buz ve sütü doldurun. Hazırladığınız espressoyu üzerinden dökerek karıştırmadan servis edin. Tercihe göre üzerine çırpılmış krema ilave edebilirsiniz.

SOĞUK WHİTE CHOCOLATE MOCHA

2 tatlı kaşığı granül kahve veya demlenmiş 2 shot espresso

4 parça beyaz çikolata

2 su bardağı soğuk süt

Yarım paket süt kreması

4 yemek kaşığı Kaynar su

Buz

Yapılışı: Granül kahveyi fincanlara koyun. Kahvenin üzerine 2 parmak olacak şekilde kaynar su ekleyin ve güzelce karıştırın. Çikolatayı bardaklara tek tek ekleyin ve karıştırarak erimesini sağlayın. Bardağınıza bu karışımı ekleyin, bol buz ekleyerek üzerine süt ilave edin. Kremayı bir kasenin içerisine koyarak çırpın. Ardından sıkma torbasına kremayı doldurun. Kahvenizin üzerine sıkarak servis edin.