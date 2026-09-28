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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 21:49
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 21:51

Siirtli komşumun sır gibi sakladığı perde pilavı tarifini öğrendim! Kaynanalar gelinleri için yapıyormuş

Siirtli komşumun yaptığı perde pilavının tarifini merak edip kendisinden öğrendim. İncecik hamurun içine pilav, tavuk ve bademlerin doldurulduğu bu yöresel lezzetin özellikle kaynanalar tarafından gelinleri için hazırlandığını öğrenince tarifini sizlerle de paylaşmak istedim.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Siirtli komşumun sır gibi sakladığı perde pilavı tarifini öğrendim! Kaynanalar gelinleri için yapıyormuş
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 21:49
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 21:51

Komşumun mutfağından gelen o mis gibi kokunun peşine düşünce, karşıma mutfağının en özel yemeklerinden biri çıktı. Perde pilavını daha önce yemiştim ama nasıl yapıldığını hiç bilmiyordum. Komşuma tarifi sorduğumda ise işin püf noktalarını tek tek anlattı. En çok da bu yemeğin Siirt'te gelinler için hazırlanması dikkatimi çekti. Kaynanaların gelinlerine yaptığı özel yemeklerden biri olduğunu öğrenince, “Bu tarif mutlaka paylaşılmalı” dedim. Meğer lezzetinin sırrı yalnızca iç pilavında değil, dışındaki incecik hamurunda da saklıymış. 

HABERİN ÖZETİ

Siirtli komşumun sır gibi sakladığı perde pilavı tarifini öğrendim! Kaynanalar gelinleri için yapıyormuş

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Metinde, Siirt mutfağına ait olan ve kaynanaların gelinlerine yaptığı özel yemeklerden biri sayılan perde pilavının malzemeleri, yapılış aşamaları ve püf noktaları anlatılmaktadır.
Perde pilavı, tavuk, badem ve baharatlarla hazırlanan iç pilavın incecik açılmış hamur içinde fırında pişirilmesiyle yapılır.
En önemli püf noktası hamurun mümkün olduğunca ince açılması ve pilavın kuru bırakılmamasıdır.
İç harç için tavuklar haşlanıp didiklenir, pirinç tavuk suyunda pişirilir ve kavrulmuş bademler ile baharatlar eklenir.
Hazırlanan pilav, fırın kabına serilen hamurun içine doldurulup üzeri kapatılarak fırında kızarana kadar pişirilir.
Fırından çıkarıldıktan sonra dağılmadan şeklinin korunması için birkaç dakika dinlendirilip ters çevrilerek servis edilir.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

SİİRTLİ KOMŞUMDAN ÖĞRENDİĞİM PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Siirtli komşumdan perde pilavının tarifini öğrenince, yapımının düşündüğüm kadar zor olmadığını gördüm. Bu yöresel lezzetin en önemli noktası ise pilavın incecik hazırlanan hamurun içinde pişirilmesi. İç harcında kullanılan tavuk, badem ve baharatlar da pilava kendine özgü lezzetini veriyor.

Komşum, perde pilavını hazırlarken özellikle hamurun çok kalın olmaması gerektiğini söyledi. Böylece fırında pişerken dışı güzelce kızarıyor, içindeki pilav ise yumuşak ve aromalı kalıyor. Ben de öğrendiğim tarifin bütün püf noktalarını sizin için not aldım.

Siirtli komşumun sır gibi sakladığı perde pilavı tarifini öğrendim! Kaynanalar gelinleri için yapıyormuş

PERDE PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 2 su bardağı pirinç
  • 2 adet tavuk göğsü
  • 2,5 su bardağı tavuk suyu
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı badem
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı yenibahar

  • Tuz

    HAMURU İÇİN:

  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2,5 su bardağı un
  • Yarım çay bardağı su
  • Bir tutam tuz
Siirtli komşumun sır gibi sakladığı perde pilavı tarifini öğrendim! Kaynanalar gelinleri için yapıyormuş

PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Komşumun tarifini adım adım not aldım. Önce tavukları haşlayıp suyunu ayırıyoruz. Tavuklar soğuduktan sonra küçük parçalara ayırıyoruz. Ardından pirinci tereyağında birkaç dakika kavurup üzerine tavuk suyunu ekliyoruz. Pirinç suyunu çekene kadar pişirip ocaktan alıyoruz.

Ayrı bir tavada bademleri hafifçe kavuruyoruz. Hazırladığımız pilavın içine tavukları, bademleri, karabiberi ve yenibaharı ekleyip güzelce karıştırıyoruz.

Siirtli komşumun sır gibi sakladığı perde pilavı tarifini öğrendim! Kaynanalar gelinleri için yapıyormuş

 

Hamuru için yumurta, yoğurt, tereyağı, su ve tuzu karıştırıp unu azar azar ekliyoruz. Ele yapışmayan yumuşak bir elde edene kadar yoğuruyoruz. Hamuru ince şekilde açıp yağlanmış fırın kabına, kenarları dışarıda kalacak şekilde yerleştiriyoruz.

Hazırladığımız tavuklu pilavı hamurun içine doldurup kenarlarda kalan hamuru pilavın üzerine kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkardıktan sonra biraz dinlendirip ters çevirerek servis ediyoruz.

Siirtli komşumun sır gibi sakladığı perde pilavı tarifini öğrendim! Kaynanalar gelinleri için yapıyormuş

Benim komşumun tarifinde en önemli püf noktası ise hamuru mümkün olduğunca ince açmak ve pilavı fazla kuru bırakmamakmış. Böylece dışı kıtır kıtır, içi ise yumuşacık bir perde pilavı ortaya çıkıyor.

Siirtli komşumun sır gibi sakladığı perde pilavı tarifini öğrendim! Kaynanalar gelinleri için yapıyormuş

PERDE PİLAVININ PÜF NOKTALARI NELER?

Komşumdan öğrendiğim perde pilavında en önemli püf noktası hamurun ince açılmasıymış. Hamur çok kalın olursa pilavın önüne geçebiliyor ve fırında istenilen kıtırlığa ulaşmıyor. Bu nedenle hamuru mümkün olduğunca ince açmak gerekiyor.

Pilavın da çok kuru olmaması önemli. Pirincin tavuk suyuyla pişirilmesi hem lezzetini artırıyor hem de iç harcın daha yumuşak olmasını sağlıyor. Bademleri önceden hafifçe kavurmak ise pilava hoş bir aroma ve kıtırlık katıyor.

Bir diğer önemli nokta da perde pilavını fırından çıkar çıkmaz kesmemek. Birkaç dakika dinlendirdikten sonra ters çevirerek servis etmek, pilavın dağılmadan şeklinin korunmasına yardımcı oluyor.

Siirtli komşumun sır gibi sakladığı perde pilavı tarifini öğrendim! Kaynanalar gelinleri için yapıyormuş

Siirtli komşumdan öğrendiğim perde pilavı tarifinin en güzel yanı, sadece lezzeti değil, arkasındaki güzel gelenek oldu. Özellikle gelinleri için hazırlanan bu özel yemeğin sofralarda ayrı bir yeri olduğunu öğrenince tarifi mutlaka denemek istedim. Siz de farklı ve gösterişli bir pilav tarifi arıyorsanız, bu perde pilavını mutlaka listenize ekleyebilirsiniz.

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#gelin
#hamur
#siirt
#perde pilavı
#Kaynana
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
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