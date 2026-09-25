Kış günü yaptım, sıcacık sofranın yıldızı oldu! MasterChef’te Fas usulü sebzeli Tagine tarifi

Fas usulü sebzeli Tagine’i yapmaya başladığımda ilk dikkatimi çeken şey kokusu oldu. Tarçın, baharatlar ve kuru üzüm tencereye girince mutfak bir anda bambaşka kokmaya başladı. İlk bakışta tatlı bir yemek gibi düşünmeyin; baharatların verdiği hafif acılık, limonun ekşi dokunuşu ve kişnişin aroması tadı dengeliyor. İşte MasterChef’te merak edilen Fas yemeğinin detaylarına bakalım.

MASTERCHEF’TE FAS USULÜ SEBZELİ TAGİNE TARİFİ

Gerekli malzeme:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 büyük soğan, iri doğranmış

3 diş sarımsak, kıyılmış

2,5 cm taze zencefil, kıyılmış (veya 1 çay kaşığı öğütülmüş)

1-2 yemek kaşığı öğütülmüş tarçın

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

2-3 çay kaşığı harissa ezmesi (veya kuru harissa)

2 su bardağı konserve doğranmış domates

1 limon, suyu ve rendelenmiş kabuğu

Bir avuç taze kişniş

1 küçük kabak, soyulmuş ve 5 cm'lik parçalara

Kesilmiş 1 tatlı patates, soyulmuş ve 5 cm'lik parçalara kesilmiş

3 havuç, soyulmuş ve 5 cm'lik parçalara kesilmiş

1 kabak, 5 cm'lik parçalara kesilmiş

10 kuru kayısı

1/2 su bardağı nohut, önceden haşlanmış

Bir avuç kuru üzüm

FAS USULÜ SEBZELİ TAGİNE NASIL YAPILIR?

Tarifte benim en çok dikkat ettiğim şey sebzeleri fazla pişirmemek. Patates ve havuç daha geç piştiği için onları önce tencereye alıyorum. Kabak daha çabuk yumuşadığı için onu biraz daha sonra ekliyorum.

Baharatları da doğrudan suyun içerisine atmak yerine soğan ve sarımsakla birlikte kısa süre kavuruyorum. Böyle yaptığınızda tencerenin kapağını açtığınız anda baharatların kokusunu daha yoğun alıyorsunuz.

Kuru üzümü de gözünüzde büyütmeyin. Bir avuç kadar kullanmak yeterli. Yemeğin içerisinde tatlı bir dokunuş bırakıyor ama diğer malzemelerin önüne geçmiyor.

Son olarak limon suyunu pişmenin sonuna bırakıyorum. Yemeğin ağır baharatlı tadı biraz hafifliyor ve daha dengeli bir sonuç ortaya çıkıyor.

SEBZELİ TAGİNE’NİN YANINA NE GİDER?

Sebzeli Tagine tek başına doyurucu bir yemek olsa da yanında birkaç küçük dokunuşla sofrayı daha keyifli hale getirebilirsiniz. Ben servis ederken ilk olarak beyaz kinoayı tercih ediyorum. Domatesli ve baharatlı Tagine’in suyunu içine çeken kinoa, yemeğin yanında oldukça güzel duruyor.

Kuskus da pratik bir alternatif. Üzerine biraz kavrulmuş badem serptiğinizde yemeğe hoş bir kıtırlık geliyor. Taze kişniş ve nane ise özellikle sıcak baharatların tadını dengelemek için güzel bir seçim. İsterseniz kinoayı ya da kuskusu tabağın tabanına yayıp Tagine’i üzerine alabilirsiniz.