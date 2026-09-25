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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 20:03
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 20:05

Kış günü yaptım, sıcacık sofranın yıldızı oldu! MasterChef’te Fas usulü sebzeli Tagine tarifi

MasterChef’te merak edilen Fas usulü sebzeli Tagine, tek tencerede hazırlanan, bol baharatlı ve sıcacık bir yemek. Ben bu tarifi ilk yaptığımda mutfağa yayılan tarçın ve kuru üzüm kokusunu beklemiyordum. Bir yandan tatlı bir aroma geliyor, diğer yandan limon ve kişniş yemeğin tadını dengeliyor. Peki, MasterChef Fas usulü sebzeli Tagine nasıl yapılır?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Kış günü yaptım, sıcacık sofranın yıldızı oldu! MasterChef’te Fas usulü sebzeli Tagine tarifi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 20:03
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 20:05

usulü sebzeli Tagine’i yapmaya başladığımda ilk dikkatimi çeken şey kokusu oldu. , baharatlar ve kuru üzüm tencereye girince mutfak bir anda bambaşka kokmaya başladı. İlk bakışta tatlı bir yemek gibi düşünmeyin; baharatların verdiği hafif acılık, limonun ekşi dokunuşu ve kişnişin aroması tadı dengeliyor. İşte ’te merak edilen Fas yemeğinin detaylarına bakalım.

MASTERCHEF’TE FAS USULÜ SEBZELİ TAGİNE TARİFİ

Gerekli malzeme:

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 büyük soğan, iri doğranmış
  • 3 diş sarımsak, kıyılmış
  • 2,5 cm taze zencefil, kıyılmış (veya 1 çay kaşığı öğütülmüş)
  • 1-2 yemek kaşığı öğütülmüş tarçın
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Tuz
  • 2-3 çay kaşığı harissa ezmesi (veya kuru harissa)
  • 2 su bardağı konserve doğranmış domates
  • 1 limon, suyu ve rendelenmiş kabuğu
  • Bir avuç taze kişniş
  • 1 küçük kabak, soyulmuş ve 5 cm'lik parçalara
  • Kesilmiş 1 tatlı patates, soyulmuş ve 5 cm'lik parçalara kesilmiş
  • 3 havuç, soyulmuş ve 5 cm'lik parçalara kesilmiş
  • 1 kabak, 5 cm'lik parçalara kesilmiş
  • 10 kuru kayısı
  • 1/2 su bardağı nohut, önceden haşlanmış
  • Bir avuç kuru üzüm

FAS USULÜ SEBZELİ TAGİNE NASIL YAPILIR?

  • Tarifte benim en çok dikkat ettiğim şey sebzeleri fazla pişirmemek. Patates ve havuç daha geç piştiği için onları önce tencereye alıyorum. Kabak daha çabuk yumuşadığı için onu biraz daha sonra ekliyorum.
  • Baharatları da doğrudan suyun içerisine atmak yerine soğan ve sarımsakla birlikte kısa süre kavuruyorum. Böyle yaptığınızda tencerenin kapağını açtığınız anda baharatların kokusunu daha yoğun alıyorsunuz.
Kış günü yaptım, sıcacık sofranın yıldızı oldu! MasterChef’te Fas usulü sebzeli Tagine tarifi
  • Kuru üzümü de gözünüzde büyütmeyin. Bir avuç kadar kullanmak yeterli. Yemeğin içerisinde tatlı bir dokunuş bırakıyor ama diğer malzemelerin önüne geçmiyor.
  • Son olarak limon suyunu pişmenin sonuna bırakıyorum. Yemeğin ağır baharatlı tadı biraz hafifliyor ve daha dengeli bir sonuç ortaya çıkıyor.

SEBZELİ TAGİNE’NİN YANINA NE GİDER?

Sebzeli Tagine tek başına doyurucu bir yemek olsa da yanında birkaç küçük dokunuşla sofrayı daha keyifli hale getirebilirsiniz. Ben servis ederken ilk olarak beyaz kinoayı tercih ediyorum. Domatesli ve baharatlı Tagine’in suyunu içine çeken kinoa, yemeğin yanında oldukça güzel duruyor. 

Kış günü yaptım, sıcacık sofranın yıldızı oldu! MasterChef’te Fas usulü sebzeli Tagine tarifi

Kuskus da pratik bir alternatif. Üzerine biraz kavrulmuş badem serptiğinizde yemeğe hoş bir kıtırlık geliyor. Taze kişniş ve nane ise özellikle sıcak baharatların tadını dengelemek için güzel bir seçim. İsterseniz kinoayı ya da kuskusu tabağın tabanına yayıp Tagine’i üzerine alabilirsiniz.

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ETİKETLER
#tarçın
#masterchef
#kinoa
#fas
#Yemek Tarifleri
#Sebzeli Tagine
#Mavi Kadin
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