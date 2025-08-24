Aydın'da koruma altındaki yuvadan ilk yavrular denize ulaştı

Türkiye’de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı dışında olmasına rağmen son yıllarda yuva sayısının arttığı Kuşadası kumsallarında, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ve Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğiyle koruma altına alınan 7 yuvadan ilk yavrular gönüllülerin desteğiyle denize kavuşturuldu.

Caretta carettaların bıraktığı yumurtalardan 43. gün çıkmaya başlayan yavruların, yazlık siteler ve turizm işletmelerinin ışık yoğunluğu nedeniyle deniz yerine karaya yöneldiği belirtilirken, bu duruma karşı yuvaların çevresine ışık perdeleme çalışmaları yapıldığı ifade edildi.



Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Deniz Kaplumbağaları Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan’ın katkılarıyla yapılan yuva kontrollerinde, caretta carettanın yuvaya 61 yumurta bıraktığı, 48 yavrunun denize ulaşmayı başardığı, 13 yumurtanın ise bozuk olduğu belirlendi.





EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü yaptığı açıklamada her geçen yıl yuva sayılarının arttığını belirterek, "Farklı sitelerin kumsallarına yuva yapan carettalar yaz mevsiminin en yoğun olduğu dönemde önemli farkındalık oluşturmaktadır. Binlerce insan, özellikle çocuklar deniz kaplumbağaları konusunda bilgilenmektedir. Bu sevimli canlıların sağlıklı bir ortamda üremeleri için hem denizlerimizi hem de kumsallarımızı kirletmeden korumalıyız" dedi.