Bahçelievler'de silahlı saldırı: 3 yaralı

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda bir şahıs, aralarında husumet olan adamın evinin önünde silahla ateş açarak kaçtı. Silahlı saldırıya uğrayan adam ve mermilerin isabet ettiği biri kadın 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Emniyet güçlerinin kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.