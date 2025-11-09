Alışveriş kredisi kullanırken dikkat edilmesi gereken 3 kural

Doğru planlama yapmak için alışveriş öncesinde farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını ve ödeme koşullarını karşılaştırmak büyük önem taşıyor. Hangi teklifin bütçenize uygun olduğunu görmek için hesap.com üzerinden bankaların alışveriş kredisi tekliflerini inceleyebilir, aylık taksitlerinizi ve toplam maliyeti anında hesaplayabilirsiniz.

1. AYLIK GERİ ÖDEME TUTARINIZI GERÇEKÇİ BELİRLEYİN

Alışveriş kredilerinde yapılan en yaygın hata, yalnızca düşük aylık taksitlere odaklanmak. Oysa vade uzadıkça faiz oranı sabit kalsa bile toplam geri ödeme tutarı artar. Bu nedenle düşük taksit cazip görünse de, uzun vadede daha fazla faiz ödemenize neden olabilir.

Finans uzmanları, kredi ödemelerinin aylık gelirinizin yüzde 40’ını geçmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Bu oran, bütçenizin sürdürülebilir kalmasını sağlar. Aksi halde birkaç ay sonra ödeme güçlüğü yaşamanız muhtemeldir.

Kredi planı oluştururken sadece bugünkü gelir durumunuzu değil, olası değişiklikleri de göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin, ileride ek giderleriniz artabilir veya gelirinizde geçici bir düşüş yaşanabilir. Bu gibi durumlarda esnek ödeme planı sunan bankaları tercih etmek avantaj sağlar.

2. SATIN ALDIĞINIZ ÜRÜNÜN DEĞERİNİ AŞMAYIN

Kredi kullanmanın kolaylığı, bazen gereksiz harcamalara yol açabilir. Özellikle teknoloji alışverişlerinde “bir üst model” cazibesiyle planlanandan daha yüksek tutarda kredi çekmek sık rastlanan bir durumdur. Ancak kredi miktarı, satın alınan ürünün değerini geçmemelidir.

Uzmanlara göre, krediyle alınan ürünün ekonomik ömrü dolmadan önce kredi borcunun bitmiş olması gerekir. Aksi halde, borcunu ödediğiniz ürün artık değerini yitirmiş olur. Ayrıca kredi miktarını yüksek tutmak, toplam faiz yükünü artırır ve ödeme süresini uzatır.

3. FAİZ DIŞI MASRAFLARI GÖZ ARDI ETMEYİN

Alışveriş kredisi çekerken sadece faiz oranına bakmak çoğu zaman yeterli değildir. Bankalar kredinin yanı sıra dosya masrafı, tahsis ücreti, hayat sigortası ve bazen ek hizmet bedelleri gibi ek maliyetler talep edebilir. Bu kalemlerin toplamı, kredinin gerçek maliyetini önemli ölçüde artırabilir.

Bu nedenle kredi karşılaştırması yaparken “Yıllık Maliyet Oranı (YMO)”na dikkat etmek gerekir. YMO, yalnızca faiz oranını değil, krediye ait tüm masrafları da kapsar. Bu oran, hangi bankanın gerçekten avantajlı olduğunu anlamanızı sağlar. Ayrıca erken ödeme yapmak isterseniz, bazı bankalar kalan faiz üzerinden küçük bir kesinti uygulayabilir. Kredi planınızı buna göre hazırlamanız, beklenmedik giderleri önleyecektir.

BİLİNÇLİ KULLANIM, UYGUN KREDİ

Alışveriş kredisi doğru kullanıldığında bütçeyi zorlamadan ihtiyaçlarınızı karşılamanın en pratik yollarından biridir. Ancak plansız kullanım, kısa sürede borç yükünü artırabilir. Bu nedenle kredi başvurusu yapmadan önce üç temel adımı hatırlayın:

Aylık ödeme tutarınızı gelirinizin üzerine çıkarmayın. Kredi tutarını yalnızca ürün bedeli kadar belirleyin. Faiz dışı masrafları mutlaka kontrol edin.

Kredi başvurusu yapmadan önce farklı bankaların sunduğu koşulları karşılaştırmak, hem daha uygun faiz oranı bulmanızı hem de toplam maliyeti düşürmenizi sağlar. Unutmayın, alışveriş kredisi bir kolaylık aracıdır; ancak finansal disiplini koruyarak kullanıldığında gerçekten avantaj yaratır.