1. sınıf şube öğrenme ekranı e Okul 2025! "Çocuğumun şubesini nasıl öğrenirim?" diyenler dikkat

Milyonlarca öğrenci bu yıl ilk kez okula başlayacak. 1. sınıf şube öğrenme ekranının açılması heyecanla beklenirken MEB tarafından duyuru yapılması bekleniyor.

1. SINIF ŞUBE ÖĞRENME EKRANI NEREDE?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre bu sene okullar 8 Eylül'de açılacak. 1. sınıfların uyum haftası 1-5 Eylül aralığında olurken bugün 1. sınıf şube kurasının çekilmesi öngörüldü. MEB tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında öğrenciler ve veliler e Okul sistemi üzerinden kura sonuçlarına erişebilecek.

ÇOCUĞUMUN ŞUBESİNİ NASIL ÖĞRENİRİM?

Birinci sınıfa başlayacak olan öğrenciler için şube bekleyişi sürerken sonuçlar e Okul sistemi üzerinden öğrenilecek. Milyonlarca öğrenci e Okul sistemi aracılığıyla gideceği şubeyi öğrenebiliyor. MEB tarafından şu an için herhangi bir duyuru bulunmazken kura sonuçlarının bugün veya yarın açıklanması bekleniyor.

1. SINIF ÖĞRETMEN SORGULAMA EKRANI

28 Ağustos veya 29 Ağustos tarihlerinde açıklanması beklenen MEB 1. sınıf öğretmen sonuçları için bekleyiş sürerken veliler, e Okul sistemi üzerinden öğrencilerin öğretmenlerinin kim olduğunu öğrenebilecek.

SINIF SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ