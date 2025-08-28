Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
27°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

1. sınıf şube öğrenme ekranı e Okul 2025! "Çocuğumun şubesini nasıl öğrenirim?" diyenler dikkat

1. sınıf şube öğrenme ekranı milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. MEB kura sonuçları beklenirken veliler "Çocuğumun şubesini nasıl öğrenirim?" diyenlerin sayısı arttı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre okullar 8 Eylül'de açılacak.

1. sınıf şube öğrenme ekranı e Okul 2025!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.08.2025
15:29
|
GÜNCELLEME:
28.08.2025
15:36

Milyonlarca öğrenci bu yıl ilk kez okula başlayacak. 1. sınıf şube öğrenme ekranının açılması heyecanla beklenirken tarafından duyuru yapılması bekleniyor.

1. SINIF ŞUBE ÖĞRENME EKRANI NEREDE?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre bu sene okullar 8 Eylül'de açılacak. 1. sınıfların uyum haftası 1-5 Eylül aralığında olurken bugün 1. sınıf şube kurasının çekilmesi öngörüldü. MEB tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında öğrenciler ve veliler e Okul sistemi üzerinden kura sonuçlarına erişebilecek.

1. sınıf şube öğrenme ekranı e Okul 2025! "Çocuğumun şubesini nasıl öğrenirim?" diyenler dikkat

ÇOCUĞUMUN ŞUBESİNİ NASIL ÖĞRENİRİM?

Birinci sınıfa başlayacak olan öğrenciler için şube bekleyişi sürerken sonuçlar e Okul sistemi üzerinden öğrenilecek. Milyonlarca öğrenci e Okul sistemi aracılığıyla gideceği şubeyi öğrenebiliyor. MEB tarafından şu an için herhangi bir duyuru bulunmazken kura sonuçlarının bugün veya yarın açıklanması bekleniyor.

1. sınıf şube öğrenme ekranı e Okul 2025! "Çocuğumun şubesini nasıl öğrenirim?" diyenler dikkat

1. SINIF ÖĞRETMEN SORGULAMA EKRANI

28 Ağustos veya 29 Ağustos tarihlerinde açıklanması beklenen MEB 1. sınıf öğretmen sonuçları için bekleyiş sürerken veliler, e Okul sistemi üzerinden öğrencilerin öğretmenlerinin kim olduğunu öğrenebilecek.

SINIF SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

