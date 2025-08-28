Menü Kapat
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

İlkokul 1. sınıf kura çekimi sonuçları nereden, nasıl bakılır? MEB 1. sınıf öğretmen şube belirleme kurası

MEB takvimine göre bu yıl okullar 8 Eylül tarihinde açılacak. Okulların açılmasına kısa süre kala ilkokul 1. sınıf kura çekimi sonuçları da merak edildi. E Okul sistemi üzerinden otomatik olarak çekilecek olan MEB 1. sınıf öğretmen şube belirleme kurası için bekleyiş devam ediyor.

İlkokul 1. sınıf kura çekimi sonuçları nereden, nasıl bakılır? MEB 1. sınıf öğretmen şube belirleme kurası
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre 1. sınıflar bu yıl 1-5 Eylül aralığında uyum haftası yaşayacak. Veliler ise ilkokul 1. sınıf kura çekiminin saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Sonuçlar e Okul sistemi üzerinden erişime açılacak.

İLKOKUL 1. SINIF KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Bu yıl 1. sınıflar 1 Eylül ile 5 Eylül aralığında uyum haftası yaşarken 8 Eylül tarihinde açılacak. Milyonlarca öğrenci ilk ders zili ile derslere başlarken ilkokul 1. sınıf belirleme bekleniyor. 1. sınıfların hangi şubede olacağı ve öğretmeninin kim olacağı sınıf belirleme kurasıyla beraber belli olacak. Kuralar henüz çekilmezken 28-30 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. 1. sınıf belirleme kura sonuçları e Okul sistemi üzerinden erişime açılırken, MEB resmi sitesinden de duyurulacak.

İLKOKUL 1. SINIF KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI E OKUL

İlkokul 1. sınıf kura çekimi sonuçları nereden, nasıl bakılır? MEB 1. sınıf öğretmen şube belirleme kurası

1. SINIF KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre okullar bu yıl 8 Eylül'de açılacak. İlkokul 1. sınıfların şube belirleme kurası henüz çekilmezken, bugün veya yarın çekilmesi bekleniyor. Okullarda uyum haftasının 1 Eylül itibarıyla başlaması nedeniyle ilkokulların sınıflarının bugün veya yarın belli olması gerekiyor.

İlkokul 1. sınıf kura çekimi sonuçları nereden, nasıl bakılır? MEB 1. sınıf öğretmen şube belirleme kurası

1. SINIF ÖĞRETMENİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bugün veya yarın çekilmesi beklenen MEB 1. sınıf öğretmen belirleme kurasında bekleyiş devam ederken sonuçlar e Okul sistemi üzerinden açıklanacak. e Okul sisteminden şeffaf ve otomatik çekilecek olan kuraların ardından 1. sınıfların öğretmenleri ve şubeleri belli olacak. Kura sonuçları ise e Okul sistemi üzerinden öğrenilecek.

