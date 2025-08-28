İlkokul 1. sınıf kura çekimi sonuçları nereden, nasıl bakılır? MEB 1. sınıf öğretmen şube belirleme kurası

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre 1. sınıflar bu yıl 1-5 Eylül aralığında uyum haftası yaşayacak. Veliler ise ilkokul 1. sınıf kura çekiminin saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Sonuçlar e Okul sistemi üzerinden erişime açılacak.

İLKOKUL 1. SINIF KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Bu yıl 1. sınıflar 1 Eylül ile 5 Eylül aralığında uyum haftası yaşarken okullar 8 Eylül tarihinde açılacak. Milyonlarca öğrenci ilk ders zili ile derslere başlarken ilkokul 1. sınıf belirleme kura çekimi bekleniyor. 1. sınıfların hangi şubede olacağı ve öğretmeninin kim olacağı MEB sınıf belirleme kurasıyla beraber belli olacak. Kuralar henüz çekilmezken 28-30 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. 1. sınıf belirleme kura sonuçları e Okul sistemi üzerinden erişime açılırken, MEB resmi sitesinden de duyurulacak.

İLKOKUL 1. SINIF KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI E OKUL

1. SINIF KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre okullar bu yıl 8 Eylül'de açılacak. İlkokul 1. sınıfların şube belirleme kurası henüz çekilmezken, bugün veya yarın çekilmesi bekleniyor. Okullarda uyum haftasının 1 Eylül itibarıyla başlaması nedeniyle ilkokulların sınıflarının bugün veya yarın belli olması gerekiyor.

1. SINIF ÖĞRETMENİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bugün veya yarın çekilmesi beklenen MEB 1. sınıf öğretmen belirleme kurasında bekleyiş devam ederken sonuçlar e Okul sistemi üzerinden açıklanacak. e Okul sisteminden şeffaf ve otomatik çekilecek olan kuraların ardından 1. sınıfların öğretmenleri ve şubeleri belli olacak. Kura sonuçları ise e Okul sistemi üzerinden öğrenilecek.