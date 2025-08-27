Menü Kapat
1. sınıf şubeleri ne zaman belli olur? MEB sınıf belirleme kurası çekilecek

Bu yıl ilk kez okula başlayacak olan 1. sınıfların şubelerinin belirleneceği MEB sınıf şube belirleme kura çekimi bekleniyor. Milyonlarca öğrenci 1 Eylül itibarıyla uyum haftasına başlarken, 1. sınıf şubeleri ne zaman belli olur merak edildi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okulların açılacağı tarih 8 Eylül olarak belirlendi.

1. sınıf şubeleri ne zaman belli olur? MEB sınıf belirleme kurası çekilecek
2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasına kısa süre kaldı. 1. sınıfa başlayacak olan öğrenciler ve velileri 1. sınıf şubelerinin ve öğretmenlerinin belli olacağı tarihi beklemeye başladı.

1. SINIF ŞUBELERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

takvimine göre 1. sınıfların uyum haftası 1 Eylül ile 5 Eylül aralığında olurken, okullar 8 Eylül'de açılacak. Uyum haftası öncesinde E okul sistemi üzerinden şeffaf ve otomatik şekilde 1. sınıf şubelerinin belirleneceği kura çekilecek. Kura çekiminin tarihi duyurulmazken, 28 Ağustos'ta 1. sınıf şube belirleme kura çekiminin yapılması bekleniyor. sonuçlar e Okul sistemi üzerinden erişime açılacak.

1. sınıf şubeleri ne zaman belli olur? MEB sınıf belirleme kurası çekilecek

MEB SINIF BELİRLEME ŞUBE KURASI NE ZAMAN?

MEB tarafından kura çekiminin tarihi henüz duyurulmazken 28-30 Ağustos aralığında sınıf şube belirleme kurasının gerçekleşmesi bekleniyor. Okulların açılacağı tarihe kısa süre kalması nedeniyle 1. sınıf kura çekiminin önümüzdeki 2-3 gün içerisinde gerçeleşeceği öngörülüyor. Kura çekimi sonrasında 1. sınıfların öğretmenleri ve şubeleri belli olacak. Veliler, e Okul sistemi üzerinden öğrencilerin hangi şubede okuyacağını öğrenebilecek.

1. sınıf şubeleri ne zaman belli olur? MEB sınıf belirleme kurası çekilecek

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılı takvimini paylaştı. Milyonlarca bu yıl okullarda ders görmeye başlayacak. Takvime göre okulların açılacağı tarih 8 Eylül olarak belirlendi. İşte MEB takvimi:

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Takvimi (MEB)

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi

Okul Öncesi ve 1. Sınıf Uyum Eğitimleri: 1-5 Eylül 2025

(1. Dönem Başlangıcı): 8 Eylül 2025 Pazartesi

1. sınıf şubeleri ne zaman belli olur? MEB sınıf belirleme kurası çekilecek

1. Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025

1. Dönem Bitişi: 16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl Tatili: 19-30 Ocak 2026

2. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

2. Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026

Okulların Kapanışı (2. Dönem Bitişi): 26 Haziran 2026 Cuma

