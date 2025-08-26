Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? MEB atama işlem tarihini duyurdu

Öğretmenlere ikinci kez iller arası yer değiştirme başvurusu imkanı verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru yapabileceklerini duyurdu. Yaz döneminde 2. kez iller arası yer değiştirme yapılabilecek. İller arası yer değiştirme başvurularının ne zaman başlayacağı belli oldu.

Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? MEB atama işlem tarihini duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
09:25
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
09:25

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ikinci kez iller arası başvurusu yaz döneminde 2. kez gerçekleştirme kararı aldıklarını açıklarken milyonlarca öğretmen iller arası yer değiştirme tarihlerini araştırdı.

ÖĞRETMEN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz istişareler sonucunda öğretmenlerimizin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunu yaz döneminde ikinci kez gerçekleştirme kararı aldık." ifadeleri ile sevindiren haberi paylaştı. İller arası yer değiştirme başvurular 3-5 Eylül tarihlerinde yapılırken başvuruların MEBBİS üzerinden alınacağını belirtti. Atama işlemleri ise 5 Eylül'de gerçekleşecek.

Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? MEB atama işlem tarihini duyurdu

MEB İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Bakan Tekin tarafından yapılan açıklamaya göre iller arası yer değiştirme başvurular 3 Eylül'de başlayacak ve 5 Eylül'de sona erecek. Başvurular MEBBİS üzerinden alınırken atama işlemleri 5 Eylül'de yapılacak. Ataması olan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 8 Eylül'de yapılacak. Başvurunun son günü 5 Eylül olurken başvuru ekranı 13.00'te kapanacak. Öğretmenler 3-5 Eylül tarihleri aralığında başvuru işlemlerini yapabilirken son saat 13.00 olarak kaydedildi.

