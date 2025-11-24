Menü Kapat
Hava Durumu
12°
Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda? Saat kaçta başlayacağı açıklandı

Galatasaray Union SG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak belli oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, turnuvadaki ilk dört maçında topladığı 9 puanla haftaya 9. sırada girerken, Union SG ise tek galibiyetini PSV deplasmanında alarak 3 puanla 28. sırada yer aldı. İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maç saati ve kanal bilgileri…

, 5. hafta mücadelesinde Belçika ekibi ’ı İstanbul’da konuk edecek. Karşılaşma, sarı-kırmızılıların arenasındaki puan durumunu doğrudan etkileyecek öneme sahip olacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Union Saint-Gilloise arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşması RAMS Park’ta oynanacak ve müsabaka 25 Kasım Salı akşamı saat 20.45’te başlayacak. Bu önemli mücadelede düdüğü İspanya Federasyonundan Jose Maria Sanchez çalacak. Sarı-kırmızılılar, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna doğrudan lig aşamasından başlamış ve ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup olmuştu. Bu sonuçtan sonra oynadığı üç maçtan ise galibiyetle ayrılan Galatasaray, Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 ve Ajax’ı 3-0 yenerek 9 puana ulaşmıştı.

Union Saint-Gilloise ise sezona PSV deplasmanında aldığı 3-1’lik galibiyetle giriş yapmış ancak sonrasında Newcastle ve Inter’e iç sahada 4-0 kaybetmişti. Belçika temsilcisi son maçında ise Atletico Madrid’e deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve haftaya 3 puanla 28. sırada girerek İstanbul’daki karşılaşma öncesi zorlu bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Union Saint-Gilloise karşılaşması TRT 1’den canlı yayınlanacak. Futbolseverler müsabakayı TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan da internet bağlantısı ile takip edebilecek. Yayının şifresiz olması, karşılaşmanın geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlayacak.

Karşılaşmanın saat 20.45’te başlayacak olması nedeniyle yayın akışı da bu doğrultuda düzenlendi. RAMS Park’taki mücadele öncesinde her iki takımın ilk 11’leri ile son dakika kadro gelişmeleri yayıncı kuruluş tarafından maç öncesi programında aktarılacak.

TRT 1 şifresiz frekans bilgileri şöyle:

  • TÜRKSAT 4A (42E)
  • Frekans: 11.794
  • POL: V
  • Sembol: 30000
  • FEC: 3/4
GALATASARAY'DA SAKATLAR VE CEZALILAR KİMLER?

Galatasaray’da Union SG maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo’nun bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Gençlerbirliği maçında sakatlanarak 17. dakikada oyundan çıkan Mario Lemina’nın durumu ise son antrenmanın ardından netlik kazanacak. Teknik ekip, oyuncunun son kontrollerinin ardından maç kadrosuna alınıp alınmayacağına karar verecek.

Bunun yanında Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyeti cezası nedeniyle karşılaşmada görev alamayacak. Kadro planlamasını etkileyen bir diğer eksik ise Kazımcan Karataş oldu. Genç oyuncu, UEFA listesine bildirilmediği için Union SG karşısında forma giyemeyecek.

EREN ELMALI ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYABİLİR Mİ?

Eren Elmalı, bahis soruşturması kapsamında aldığı hak mahrumiyeti cezası nedeniyle Union Saint-Gilloise karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik heyetin savunma rotasyonunda yaptığı planlamalarda oyuncunun yokluğu önemli bir değişikliğe yol açmış durumda. Aynı kapsamda Metehan Baltacı da kadroda yer almayacak.

OSİMHEN VE LEMİNA UNİON SG MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sakatlığı bulunan Victor Osimhen’in Union Saint-Gilloise karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Takımla birlikte çalışmalara dönmeyen oyuncunun tedavisinin sürdüğü belirtiliyor. Aynı şekilde Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo’nun da mücadelede yer alması öngörülmüyor.

Mario Lemina ise sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçının 17. dakikasında oyundan çıkmıştı ve sağlık durumuyla ilgili son karar, maçtan önceki son antrenmanda verilecek. Lemina’nın durumunun maç saatine kadar takip edilerek netleşeceği bildirildi.

GALATASARAY UNİON SG ARASINDAKİ MAÇLAR

Galatasaray, 1956’dan bu yana mücadele ettiği Avrupa kupalarında ilk kez Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Belçika’dan sadece Anderlecht ve Club Brugge ile mücadele etmişti. Bu nedenle Union SG, Galatasaray’ın Avrupa arenasında karşılaşacağı üçüncü Belçika temsilcisi olarak kayıtlara geçiyor.

