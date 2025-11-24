Menü Kapat
TGRT Haber
İmralı görüşmesi sonrası yeni adımlar: Terörsüz Türkiye sürecinde sırada yasal düzenleme var

TBMM Başkanlığınca, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonundan oluşturulan heyetin İmralı'da Abdullah Öcalan ile yaptığı ziyaretin ardından Terörsüz Türkiye sürecinin nasıl devam edeceği merak konusu oldu. Gazeteci Cem Küçük, komisyonun yeniden toplanacağını belirterek atılacak adımları yorumladı.

TBMM heyetinde bulunan , ve temsilcileri bugün Adası'na giderek elebaşı ile görüşme gerçekleştirdi. Türkiye Gazetesi yazarı bu ziyarete dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İmralı görüşmesi sonrası yeni adımlar: Terörsüz Türkiye sürecinde sırada yasal düzenleme var

"ADAYA GİDİLMESİNDEN YANAYDIM AMA SİLAH BIRAKILDIKTAN SONRA"

TGRT Haber Medya Kritik programında Küçük heyetin adaya ziyaretinde prensipte karşı olmadığını öncesinde silah bırakmanın gerçekleşmesinin gerektiğini savunarak şunları söyledi:
"Ben adaya gidilmesinden yanaydım ama önce silah bırakıldıktan sonra. İmralı'ya gitme konusunda kamuoyundan tepki olduğu biliniyordu ama oldu ve bitti artık."
Tartışmalara konu olan İmralı ziyaretinin ardından süreçte belirsizliklerin devam ettiğini belirten Küçük Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündeme geldiğini ancak henüz paylaşım yapılmadığını belirtti.

İmralı görüşmesi sonrası yeni adımlar: Terörsüz Türkiye sürecinde sırada yasal düzenleme var

"ÖNCE SİLAH BIRAKMA SONRA YASAL DÜZENLEME"

Küçük komisyonun bu toplantının ardından yeniden toplanacağını ifade ederek sürecin bundan sonra önce silah bırakma ardından yasal düzenleme şeklinde devam edeceğini şu sözlerle aktardı:
"Bundan sonraki süreci görmek lazım. Komisyon bir kez daha toplanacak. Suriye konusunda beyanlar verilmiştir deniyor ama ne denildiğini bilmiyoruz. Bundan sonra silah bırakmayı göreceğiz. Bundan sonra yasal düzenleme olacak."

İmralı görüşmesi sonrası yeni adımlar: Terörsüz Türkiye sürecinde sırada yasal düzenleme var
ETİKETLER
#pkk
#ak parti
#mhp
#dem parti
#cem küçük
#abdullah öcalan
#imralı
#Gündem
