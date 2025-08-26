1. sınıf öğretmenleri belli oldu mu? MEB şube belirleme kurası

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan eğitim ve öğretim yılı takvimine göre bu sene okullar 8 Eylül'de açılacak. Okullar açılmadan 1 hafta önce 1-5 Eylül aralığında ilkokullara uyum haftası uygulanırken öğrenciler ve velilerin gözü 1. sınıf öğretmen belirleme kurasında.

1. SINIF ÖĞRETMENLERİ BELLİ OLDU MU 2025 SON DAKİKA?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kaldı. 8 Eylül'de başlayacak olan okullardan önce 1. sınıflar için uyum haftası yapılacak. Öğrencilerin öğretmenleri ve sınıfları ise MEB 1. sınıf şube belirleme kurası sonrasında belli olacak. Sınıf öğretmenleri henüz belli olmazken 28 Ağustos günü e Okul üzerinden kuranın otomatik ve şeffaf olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

1. SINIF ŞUBELERİ BELLİ OLDU MU?

Milyonlarca öğrenci okulların açılacağı tarihi beklerken veliler heyecanla sınıf belirleme kurasının yapılacağını günü bekliyor. E Okul sistemi üzerinden yapılacak olan sınıf belirleme kura çekiminin 28 Ağustos günü yapılması tahmin edilirken kura sonrasında 1. sınıfların öğretmenleri ve şubeleri belli olacak.