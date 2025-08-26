Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

1. sınıf öğretmenleri belli oldu mu? MEB şube belirleme kurası

İlkokul öğretmen belirleme kura çekimi için bekleyiş sürerken milyonlarca öğrenci MEB tarafından yapılacak olan açıklamayı bekliyor. Bu yıl ilk kez okula başlayacak olan öğrencilerin hangi sınıfa gideceği ve öğretmeninin kim olacağı 1. sınıf kura çekimi sonrasında belli olacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
1. sınıf öğretmenleri belli oldu mu? MEB şube belirleme kurası
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 15:58

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan eğitim ve öğretim yılı takvimine göre bu sene 8 Eylül'de açılacak. Okullar açılmadan 1 hafta önce 1-5 Eylül aralığında ilkokullara uyum haftası uygulanırken öğrenciler ve velilerin gözü 1. sınıf öğretmen belirleme kurasında.

1. SINIF ÖĞRETMENLERİ BELLİ OLDU MU 2025 SON DAKİKA?

'nın takvimine göre 2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kaldı. 8 Eylül'de başlayacak olan okullardan önce 1. sınıflar için uyum haftası yapılacak. Öğrencilerin öğretmenleri ve sınıfları ise MEB 1. sınıf şube belirleme kurası sonrasında belli olacak. Sınıf öğretmenleri henüz belli olmazken 28 Ağustos günü e Okul üzerinden kuranın otomatik ve şeffaf olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

1. sınıf öğretmenleri belli oldu mu? MEB şube belirleme kurası

1. SINIF ŞUBELERİ BELLİ OLDU MU?

Milyonlarca öğrenci okulların açılacağı tarihi beklerken veliler heyecanla sınıf belirleme kurasının yapılacağını günü bekliyor. E Okul sistemi üzerinden yapılacak olan sınıf belirleme kura çekiminin 28 Ağustos günü yapılması tahmin edilirken kura sonrasında 1. sınıfların öğretmenleri ve şubeleri belli olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

İlkokullarda öğretmenler açıklandı mı?
İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin şubeleri ve öğretmenleri henüz açıklanmazken bu hafta belli olacağı öngörülüyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? MEB atama işlem tarihini duyurdu
İlkokul öğretmenleri ne zaman belli olacak? 2025 MEB sınıf şube belirleme kurası tarihi
ETİKETLER
#milli eğitim bakanlığı
#okulların açılışı
#okullar
#e-okul
#eğitim-öğretim yılı
#2025 Eğitim Öğretim Yılı
#1.sınıf
#Uyum Haftası
#Sınıf Belirleme Kura
#1. Sınıf
#Uyum Haftası
#Sınıf Belirleme Kurası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.