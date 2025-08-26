İlkokul öğretmenleri ne zaman belli olacak? 2025 MEB sınıf şube belirleme kurası tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı okulların bu yıl 8 Eylül'de açılacağını duyurdu. E okul sisteminde otomatik ve şeffaf şekilde çekilecek olan MEB 1. sınıf belirleme kurası için bekleyiş devam ederken veliler ilkokul öğretmenlerinin belli olacağı tarihi araştırmaya başladı.

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl eğitim ve öğretim yılının 8 Eylül'de başlayacağını takvim ile paylaştı. Bu yıl ilk kez okula başlayacak olan 1. sınıflar için uyum haftası beklenirken öğrenciler sınıfların belli olacağı MEB 1. sınıf şube belirleme kurasını bekliyor. Sınıf belirleme kura çekimi henüz gerçekleşmezken kura çekiminin 28 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Milyonlarca öğrenci 1. sınıf belirleme kurasını bekliyor.

1. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

MEB takvimine göre okullar 8 Eylül'de açılırken 1. sınıflara yönelik uyum haftası bu sene 1 Eylül ile 5 Eylül aralığında olacak. Uyum haftasının sonunda tüm öğrenciler yeni eğitim ve öğretim sürecine başlayacak. MEB 1. sınıf şube belirleme kurasının bu hafta çekilmesi beklenirken kura sonuçları e okul sistemi üzerinden açıklanacak. Şeffaf ve otomatik olarak gerçekleştirilecek olan sınıf belirleme kura sonuçları e okul üzerinden erişime açılacak.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ilk kez okula başlarken 1. sınıflara yönelik uyum haftası bu yıl 1 Eylül ile 5 Eylül arasında gerçekleşecek. İlkokula başlayacak olan öğrenciler 5 Eylül'e kadar uyum haftası yaşayacak. Sürecin sonunda ise 8 Eylül itibarıyla okullar açılacak.