TGRT Haber
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

İlkokul öğretmenleri ne zaman belli olacak? 2025 MEB sınıf şube belirleme kurası tarihi

MEB takvimine göre okullar bu sene 8 Eylül'de açılıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılına kısa süre kala ilkokul öğretmenlerinin ne zaman belli olacağı merak edildi. Çekilecek olan kura sonucunda 1. sınıf şubeleri netleşecek. Milyonlarca öğrenci MEB sınıf şube belirleme kurasının tarihini bekliyor.

İlkokul öğretmenleri ne zaman belli olacak? 2025 MEB sınıf şube belirleme kurası tarihi
26.08.2025
26.08.2025
saat ikonu 10:30

Milli Eğitim Bakanlığı okulların bu yıl 8 Eylül'de açılacağını duyurdu. E okul sisteminde otomatik ve şeffaf şekilde çekilecek olan 1. sınıf belirleme kurası için bekleyiş devam ederken veliler ilkokul öğretmenlerinin belli olacağı tarihi araştırmaya başladı.

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl eğitim ve öğretim yılının 8 Eylül'de başlayacağını takvim ile paylaştı. Bu yıl ilk kez okula başlayacak olan 1. sınıflar için uyum haftası beklenirken öğrenciler sınıfların belli olacağı MEB 1. sınıf şube belirleme kurasını bekliyor. Sınıf belirleme henüz gerçekleşmezken kura çekiminin 28 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyor. Milyonlarca öğrenci 1. sınıf belirleme kurasını bekliyor.

İlkokul öğretmenleri ne zaman belli olacak? 2025 MEB sınıf şube belirleme kurası tarihi

1. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

MEB takvimine göre okullar 8 Eylül'de açılırken 1. sınıflara yönelik uyum haftası bu sene 1 Eylül ile 5 Eylül aralığında olacak. Uyum haftasının sonunda tüm öğrenciler yeni eğitim ve öğretim sürecine başlayacak. MEB 1. sınıf şube belirleme kurasının bu hafta çekilmesi beklenirken kura sonuçları e okul sistemi üzerinden açıklanacak. Şeffaf ve otomatik olarak gerçekleştirilecek olan sınıf belirleme kura sonuçları e okul üzerinden erişime açılacak.

İlkokul öğretmenleri ne zaman belli olacak? 2025 MEB sınıf şube belirleme kurası tarihi

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ilk kez okula başlarken 1. sınıflara yönelik uyum haftası bu yıl 1 Eylül ile 5 Eylül arasında gerçekleşecek. İlkokula başlayacak olan öğrenciler 5 Eylül'e kadar uyum haftası yaşayacak. Sürecin sonunda ise 8 Eylül itibarıyla okullar açılacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Uyum haftası kaç gün sürecek 2025?
Bu yıl uyum haftası 1 Eylül ile 5 Eylül aralığında olacak.
MEB 1. sınıf kura çekimi hangi gün?
Bu sene ilkokul öğretmen ve şube belirleme kura çekiminin 28 Ağustos'ta yapılması bekleniyor.
#meb
#e-okul
#kura çekimi
#1. Sınıf
#Okul Açılışı
#Uyum Haftası
#Aktüel
