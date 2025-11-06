Resmi tatillerde okullar, üniversiteler, hastaneler, sağlık ocakları, bankalar, kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermiyor. Bu kapsamda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün resmi tatil olup olmadığı gündeme geldi.

Vatandaşlar tarafından 10 Kasım'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler tatil mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

10 KASIM HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI, ECZANELER TATİL Mİ?

10 Kasım ATatürk'ü anma günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu kapsamda hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler normal mesai saatlerinde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecekler.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Ülkemizde her yıl 10 Kasım tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü kapsamdaında anma törenleri düzenleniyor. Ancak 10 Kasım tarihi resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, üniversiteler ve bankalar 10 Kasım 2025 tarihinde çalışmaya devam edecek.

İlkokul, ortaokul ve liseler ise 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili kapsamında kapalı olacak. 10-14 Kasım tarihleri arasında 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili gerçekleştirilecek.