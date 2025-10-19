117. dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı ne zaman?

On binlerce Özel Güvenlik Görevlisi adayı, 19 Ekim 2025 tarihinde katıldıkları 117. dönem yazılı sınavının ardından büyük bir heyecan ve beklenti içerisinde beklemeye geçti.

Sınav kılavuzunda yer alan net tarihler, adayların önündeki yol haritasını belirlerken, özellikle soruların ve yanıt anahtarlarının açıklanması, adayların başarı düzeylerine dair ilk somut bilgileri elde etmelerini sağlayacak.

Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 7 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavının soru ve yanıt anahtarları, 21 Ekim 2025 tarihinde yayınlanacak.

Yanıt anahtarının paylaşılmasının ardından adaylar, 22-24 Ekim 2025 tarihleri arasında yazılı sınav sorularına itiraz dilekçesi ile başvuruda bulunabilecekler.