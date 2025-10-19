Menü Kapat
17°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

117. dönem ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı ne zaman?

EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 19 Ekim 2025 Pazar günü yapılan 117. ÖGG Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı sona erdi. Sınavın ardından ÖGG sınav soruları ve yanıt anahtarı adaylar tarafından inceleniyor.

On binlerce adayı, 19 Ekim 2025 tarihinde katıldıkları 117. dönem yazılı sınavının ardından büyük bir heyecan ve beklenti içerisinde beklemeye geçti.

Sınav kılavuzunda yer alan net tarihler, adayların önündeki yol haritasını belirlerken, özellikle soruların ve yanıt anahtarlarının açıklanması, adayların başarı düzeylerine dair ilk somut bilgileri elde etmelerini sağlayacak.

Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 7 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak.

ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavının soru ve yanıt anahtarları, 21 Ekim 2025 tarihinde yayınlanacak.

Yanıt anahtarının paylaşılmasının ardından adaylar, 22-24 Ekim 2025 tarihleri arasında yazılı sınav sorularına itiraz dilekçesi ile başvuruda bulunabilecekler.

Sıkça Sorulan Sorular

ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
117. dönem ÖGG Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 7 Kasım 2025 tarihinde erişime açılacak.
#özel güvenlik görevlisi
#Ögg Sınavı
#Özel Güvenlik Sınav Sonuçları
#Ögg Yazılı Sınav
#Ögg Soru Ve Cevap Anahtarı
#Aktüel
