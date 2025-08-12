Menü Kapat
12 Ağustos meteor yağmuru saat kaçta 2025? İstanbul, İzmir, Ankara'da meteor yağmuru nereden izlenir?

Perseid Meteor Yağmuru'nun başlamasına saatler kaldı. Her yıl düzenli olarak gerçekleşen gökyüzü şöleni büyük ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlar tarafından 12 Ağustos meteor yağmuru saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Ayrıca İstanbul, İzmir ve Ankara'da meteor yağmurunun nereden izleneceği de araştırılıyor.

her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının ortasında gözlemleniyor. Yılda bir kez gözlemlenebilen meteor yağmuru gökyüzü tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor.

Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının etkisiyle oluşan Perseid Yağmuru sırasında saatte yaklaşık 50 ila 100 arasında meteor görülebiliyor. İzleyenlere adeta bir görsel şölen sunan meteor yağmurunun saat kaçta başlayacağı belli oldu.

Vatandaşlar tarafından İstanbul, İzmir, Ankara'da meteor yağmurunun nereden izleneceği merak ediliyor.

12 Ağustos meteor yağmuru saat kaçta 2025? İstanbul, İzmir, Ankara'da meteor yağmuru nereden izlenir?

12 AĞUSTOS METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA 2025?

Perseid Meteor Yağmuru, Kuzey Yarımküre'de 17 Temmuz 2025 Perşembe günü görülmeye başladı. 23 Ağustos 2025 Cumartesi gününe kadar devam edecek olan meteor yağmuru 12-13 Ağustos tarihlerinde ise en yoğun olacak.

Meteor yağmurunu 12 ağustos tarihinde izlemek isteyenlere uzmanlar şafaktan hemen önceyi öneriyor. Yani 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece saat 04.00 ila 06.00 arasında meteor yağmurunu gözlemlemek için en doğru saat olacak.

12 Ağustos meteor yağmuru saat kaçta 2025? İstanbul, İzmir, Ankara'da meteor yağmuru nereden izlenir?

Ancak 12 Ağustos tarihinde Ay dolunay evresinde olduğundan dolayı meteor yağmurunu gözlemlemek zorlaşabilir. Bu yüzden uzmanlar Ay'ın parlaklığının en zayıf olduğu ve gökyüzünün açık olacağı 16 Ağustos tarihini öneriyor.

12 Ağustos meteor yağmuru saat kaçta 2025? İstanbul, İzmir, Ankara'da meteor yağmuru nereden izlenir?

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşayan vatandaşların meteor yağmurunu izleyebilmek için şehir merkezinden uzaklaşmaları gerekiyor. Şehir ışıklarının az ve havanın açık olduğu yüksek rakımlı yerlerden Perseid Meteor Yağmuru'nu takip edebilirsiniz.

