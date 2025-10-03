KÜÇÜKÇEKMECE 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

ESAS NO : 2024/43 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;



12937005232 T.C.kimlik nolu davalı İÇEN ALEVLİ'nin güncel adresine ulaşılamadığı, bu nedenle kendisine tebligat yapılamadığı ve ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar neticesinde de bu kişiye ulaşılamadığından, dava dilekçesi, Tensip zaptı ve Bilirkişi raporu ( ortaklığın ancak satış yolu ile giderilebileceği değerlendirilmiştir.) yerine geçerli olmak üzere duruşma tarihi olan 13/01/2026 günü saat 09:35 'de mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği veya bir vekille kendisini temsil ettirmediği taktirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.