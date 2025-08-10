12 Ağustos meteor yağmuru saat kaçta? Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den görülüp görülmeyeceği belli oldu

Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının etkisiyle oluşan Perseid Meteor Yağmuru her yıl düzenli olarak gerçekleşiyor. Saatte yaklaşık 50 ila 100 arasında meteorun görüldüğü Perseid Meteor Yağmuru izleyenlere gökyüzünde görsel bir şölen sunuyor.

Gökyüzü tutkunları tarafından merakla beklenen Perseid Meteor Yağmuru'nun ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve Türkiye'den görülüp görülmeyeceği merak ediliyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Perseid Meteor Yağmuru, Kuzey Yarımküre'de 17 Temmuz 2025 Perşembe günü başladı. 23 Ağustos 2025 Cumartesi gününe kadar Perseid Meteor Yağmuru gökyüzü tutkunları tarafından izlenebilecek. 12-13 Ağustos tarihleri arasında ise Perseid Meteor Yağmuru en yoğun halinde gözlemlenecek.

12 AĞUSTOS METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA?

Perseid Meteor Yağmuru'nu 12 Ağustos tarihinde izlemek isteyenlere uzmanlar şafaktan hemen önceyi öneriyor. Yani güneş doğmadan hemen önce Perseid Meteor Yağmuru daha net görülecek.

Ancak 12 Ağustos tarihinde Ay dolunay evresinde olduğundan dolayı meteor yağmurunu gözlemlemek zor olacaktır. Bu yüzden Ay'ın parlaklığının en zayıf olduğu tarihlerde yani 16 Ağustos'tan sonra meteor yağmurunu daha iyi gözlemleyebilirsiniz.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Perseid Meteor Yağmuru, Türkiye'den de görülebilecek. Şehir ışıklarının az ve havanın açık olduğu yüksek rakımlı yerlerden Perseid Meteor Yağmuru'nu takip edebilirsiniz.