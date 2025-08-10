Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

12 Ağustos meteor yağmuru saat kaçta? Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den görülüp görülmeyeceği belli oldu

Her yıl düzenli olarak gerçekleşen Perseid Meteor Yağmuru, bu yaz da gökyüzü tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Görsel bir şölen sunan Perseid Meteor Yağmuru bu yıl 12 Ağustos gecesi gerçekleşecek. Gökyüzü meraklıları 12 Ağustos meteor yağmuru saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Perseid Meteor Yağmuru'nun Türkiye'den görülüp görülmeyeceği de belli oldu.

Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının etkisiyle oluşan her yıl düzenli olarak gerçekleşiyor. Saatte yaklaşık 50 ila 100 arasında meteorun görüldüğü Perseid Meteor Yağmuru izleyenlere gökyüzünde görsel bir şölen sunuyor.

Gökyüzü tutkunları tarafından merakla beklenen Perseid Yağmuru'nun ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve Türkiye'den görülüp görülmeyeceği merak ediliyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Perseid Meteor Yağmuru, Kuzey Yarımküre'de 17 Temmuz 2025 Perşembe günü başladı. 23 Ağustos 2025 Cumartesi gününe kadar Perseid Meteor Yağmuru gökyüzü tutkunları tarafından izlenebilecek. 12-13 Ağustos tarihleri arasında ise Perseid Meteor Yağmuru en yoğun halinde gözlemlenecek.

12 AĞUSTOS METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA?

Perseid Meteor Yağmuru'nu 12 Ağustos tarihinde izlemek isteyenlere uzmanlar şafaktan hemen önceyi öneriyor. Yani güneş doğmadan hemen önce Perseid Meteor Yağmuru daha net görülecek.

Ancak 12 Ağustos tarihinde Ay dolunay evresinde olduğundan dolayı meteor yağmurunu gözlemlemek zor olacaktır. Bu yüzden Ay'ın parlaklığının en zayıf olduğu tarihlerde yani 16 Ağustos'tan sonra meteor yağmurunu daha iyi gözlemleyebilirsiniz.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Perseid Meteor Yağmuru, Türkiye'den de görülebilecek. Şehir ışıklarının az ve havanın açık olduğu yüksek rakımlı yerlerden Perseid Meteor Yağmuru'nu takip edebilirsiniz.

#uzay
#perseid meteor yağmuru
#meteor
#Astronomi
#Gökyüzü Olayı
#12 Ağustos
#Aktüel
