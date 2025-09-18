19 Eylül İstanbul’da yağmur var mı? Yarın hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan öngörülere göre, İstanbul’da Cumartesi ve pazar günü sıcaklıklar aşamalı olarak yükselecek.

24-26 dereceyi görecek fakat yine de kapalı bir hava etkili olacak.

Buna ek olarak önümüzdeki günlerde sıcaklıklar tekrar yükselişe geçecek.

24 Eylül’de ise bazı bölgelerde sıcaklıklar 30-32 derecelere kadar ulaşacak.

Afrika üzerinden sıcak hava dalgası gelme ihtimali de bulunuyor.

YARIN 19 EYLÜL İSTANBUL’DA YAĞMUR OLACAK MI?

Hava öngörülerine göre 19 Eylül’de İstanbul’da hava parçalı ve çok bulutlu seyredecek.

Ayrıca sabah saatlerinden sonra Anadolu yakasının yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.